Избитый полицией красноярец получил компенсацию от ЕСПЧ

Житель Красноярска получил компенсацию в размере 26 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В 2015 году полицейские пробили ему голову монтировкой при задержании, сообщает фонд "Общественный вердикт".

В декабре 2021 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить красноярцу компенсацию за то, что государство допустило в отношении него жестокое и бесчеловечное обращение и не выполнило свои обязательства по проведению эффективного расследования. Врачи зафиксировали у пострадавшего ушиб мозга, открытую черепно-мозговую травму, вдавленный теменной перелом и ушиб теменной кости.

Суд также обратил внимание на то, что расследование по избиению задержанного началось только через четыре месяца после произошедшего. Оно многократно прерывалось на том основании, что полиция утверждала о законности задержания. При этом пропорциональность примененной силы ни разу не оценивалась судами и следствием.