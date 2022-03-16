Издание "ЮграПРО" заявило о приостановке работы

Редакция сетевого издания "ЮграПРО" 16 марта сообщила о приостановке деятельности. Одной из причин главный редактор Евгений Лебедько назвал давление на политику издания со стороны силовых структур. После начала российского вторжения в Украину в редакцию начали поступать требования о снятии ранее опубликованных материалов.

В обращении к читателям Лебедько сообщил, что редакция делала все возможное для предоставления объективной информации о происходящих событиях, но дальнейшая работа в сложившихся обстоятельствах "сопряжена с огромным количеством ограничений", что делает работу журналиста опасной.

Как сообщает Сибирь.Реалии, накануне ночью домой к главреду "ЮграПРО" приходили сотрудники ФСБ. Они просили удалить материалы, опубликованные до принятия закона о "дискредитации Вооруженных сил РФ", но относящиеся к теме.

"Что еще подробнее можно сказать? Конечно, ко мне приходили. Все как обычно. Мы не закрылись, а приостановили работу. Ситуация поменяется – продолжим", – пояснил Евгений Лебедько.

В заявлении главного редактора сказано, что работать в сложившихся обстоятельствах "больше не имеет смысла". "Мы не сможем давать ту информацию, которую было бы необходимо давать, вот в чем дело. Это стало опасно. Опасаемся за свою жизнь", – добавил Евгений Лебедько.

По его мнению, с принятием нового закона о дискредитации российской армии ситуация для журналистов резко ухудшилась, теперь работать стало намного опаснее. Решение о приостановке работы информационного издания принято для безопасности сотрудников.