В России заблокирован сайт петербургского издания "Бумага"

В ночь на 12 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт петербургского городского издания "Бумага", говорится в сообщении редакции.
Согласно информации из реестра ведомства, доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля - в этот день российские войска начали вторжение в Украину.
Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что на сайте издания была опубликована ложная информация о войне в Украине. "В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", - передает объяснение ведомства "Бумага".
Издание заявило, что с начала военных действий "Бумага" честно освещала события в Украине и следует стандартам качественной журналистики.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, Настоящее Время, Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
- Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.
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