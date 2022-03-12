В России заблокирован сайт петербургского издания "Бумага"

В ночь на 12 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт петербургского городского издания "Бумага", говорится в сообщении редакции.

Согласно информации из реестра ведомства, доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля - в этот день российские войска начали вторжение в Украину.

Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что на сайте издания была опубликована ложная информация о войне в Украине. "В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", - передает объяснение ведомства "Бумага".

Издание заявило, что с начала военных действий "Бумага" честно освещала события в Украине и следует стандартам качественной журналистики.