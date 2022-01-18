Издатель World of Warcraft уволил десятки сотрудников за домогательства

Крупнейший разработчик видеоигр, издатель World of Warcraft, Activision Blizzard с июля прошлого года уволил 37 человек после жалоб на сексуальные домогательства и некорректное поведение на работе. Ещё 44 человека привлечены к дисциплинарное ответственности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.



Американские СМИ пишут, что в декабре 2021 года компания планировала опубликовать отчёт о кадровых решениях. Руководство Activision Blizzard приостановил публикацию, так как посчитало, что проблемы могут оказаться ещё более серьёзными. Сейчас компания продолжает работу над отчётом.



The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что всего иски к компании подано около 700 исков. Они включают сообщения о домогательствах и нарушениях равной оплаты труда. Представители Activision Blizzard это сообщение отвергли.



В сентябре прошлого года Комиссия США по равноправию в сфере занятости подала к Activision Blizzard иск о харрасменте и дискриминации сотрудниц. Тогда разработчик согласился выплатить заявителям 10 миллионов долларов. Также сотрудники компании утверждали, что глава Activision Blizzard Бобби Котик покрывал причастных к сексуальным домогательствам. В ноябре 2021 года несколько тысяч сотрудников потребовали увольнения Котика. Он допустил, что может уйти в отставку.

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