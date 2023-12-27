Издательство ЭКСМО оштрафовали на 900 тысяч за комикс про голубя

Зеленоградский районный суд Москвы назначил издательству ЭКСМО штраф в 900 тысяч рублей по обвинению в так называемой "пропаганде ЛГБТ". Об этом сообщает "Роскомсвобода" со ссылкой на карточку дела. Суд нашёл признаки пропаганды нетрадиционных отношений в комиксе "Голубь Геннадий", который публиковало издательство.

Ранее сообщалось, что протокол на ЭКСМО был составлен после обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он утверждал, что комикс, по его мнению, "открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+". Кроме того, Хинштейн посчитал возмутительным, что автор комиксов – художница, выступающая под псевдонимом Koro, – живёт в Украине и "не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".

"Пропагандой ЛГБТ", возможно, могла стать одна из фраз в описании главного героя: "Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал".

Как сообщает издание Daily Storm, генеральный директор ЭКСМО Евгений Капьев удивлён преследованием. Он уточнил, что книга была выпущена ещё в январе 2022 года, то есть до ужесточения законов об "ЛГБТ-пропаганде", и её давно нет в магазинах. "Это комикс про настоящих голубей. Там одна картинка, фраза кому-то не понравилась. Я ее сейчас и не вспомню, надо в интернете посмотреть. Но комикс давно снят с продажи. Почему к нам претензии – вообще непонятно!" - сказал Капьев.