Израиль и Ливан договорились о морской границе

Руководители Израиля и Ливана достигли соглашения о демаркации морской границы между двумя странами. Переговоры проходили при посредничестве США. Установка границы, проходящей по газоносному шельфу в Средиземном море, позволит странам наращивать добычу природного газа. Израиль планирует, в частности, поставлять газ в страны Европы.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Ливана Мишель Аун заявили, что удовлетворены условиями соглашения. Президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение позволит обеим странам развивать свою энергетику и послужит миру и процветанию в регионе. США заявили о готовности и дальше выступать посредником, если при реализации соглашения возникнут проблемы.

Ранее Ливан и Израиль оспаривали шельф площадью 865 кв. км. На нём находятся газовые месторождения Кариш, которое разрабатывается Израилем, и Кана, которое разрабатывается Ливаном.

Яир Лапид назвал договорённость с Ливаном "историческим достижением", которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе.