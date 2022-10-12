Израиль и Ливан договорились о морской границе

Руководители Израиля и Ливана достигли соглашения о демаркации морской границы между двумя странами. Переговоры проходили при посредничестве США. Установка границы, проходящей по газоносному шельфу в Средиземном море, позволит странам наращивать добычу природного газа. Израиль планирует, в частности, поставлять газ в страны Европы.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Ливана Мишель Аун заявили, что удовлетворены условиями соглашения. Президент США Джо Байден выразил надежду, что соглашение позволит обеим странам развивать свою энергетику и послужит миру и процветанию в регионе. США заявили о готовности и дальше выступать посредником, если при реализации соглашения возникнут проблемы.
Ранее Ливан и Израиль оспаривали шельф площадью 865 кв. км. На нём находятся газовые месторождения Кариш, которое разрабатывается Израилем, и Кана, которое разрабатывается Ливаном.
Яир Лапид назвал договорённость с Ливаном "историческим достижением", которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе.
- Ливан и Израиль формально находятся в состоянии войны. Переговоры о морской границе между странами были начаты в 2020 году. Это стало их первыми переговорами, не связанными с темой безопасности.
- Разработки морских месторождений природного газа являются одним из энергетических приоритетов Израиля. В частности, Израиль готов поставлять газ в страны Евросоюза, которые после начала военного вторжения России в Украину ведут большую работу, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей. В июне Евросоюз подписал соглашение о поставках газа с Израилем и Египтом: по условиям соглашения, израильский газ будет доставляться на египетский терминал для сжижения, откуда сжиженный газ повезут в Европу танкеры.
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