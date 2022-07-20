"Вопреки засухе". Соцсети о перезапуске вещания "Дождя"

Важное событие в русских медиа – частичный перезапуск, пока в основном на YouTube, вещания телеканала "Дождь".

Вот что о перезапуске канала пишет его главный редактор Тихон Дзядко:

После вынужденной приостановки эфира в марте нам удалось сохранить команду и главные принципы: как и последние 12 лет, мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций. Возвращение Дождя в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, затем контента будет становиться больше. Уже осенью мы планируем запустить несколько новых проектов.

Из-за принятых в России репрессивных законов мы были вынуждены уехать и теперь работаем из-за пределов страны. В Латвии мы открыли новую компанию и получили европейскую лицензию на вещание. На первом этапе наши студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии мы сотрудничаем с телекомпанией TV3, в Грузии — с телекомпанией Formula.

Мы прекрасно понимаем все минусы и проблемы, связанные с работой из-за рубежа, но надеемся справиться с этим вызовом. Очень рассчитываем на активную помощь наших зрителей в поиске информации с мест событий. По любым вопросам пишите, пожалуйста, на news@tvrain.tv.

Четыре с половиной месяца, что телеканал Дождь не работал, продолжается кровавая, бессмысленная война, которую руководство России ведет с Украиной, гибнут люди, разрушаются человеческие судьбы. Только по данным ООН, в Украине погибли около 5 тысяч человек. По данным украинских властей, погибли не меньше 352 детей. Только из открытых данных следует, что российская армия потеряла больше 4 с половиной тысяч человек убитыми. Мы понимаем, что в реальности эти цифры выше. Вместе с уничтожением украинских городов эта война уничтожает будущее России. Страна оказалась в изоляции, десятки тысяч людей покинули Россию, репрессии вышли на новый уровень: уголовное дело, которое возбудили в отношении Ильи Яшина, подтверждает, насколько силён страх власти перед теми, кто говорит правду о войне. Именно поэтому за четыре месяца были заблокированы более 5000 сайтов, в том числе — независимые СМИ и крупнейшие соцсети.

Сегодня граждане России как никогда должны иметь доступ к независимой информации. И потому нам особенно важно вернуться в эфир. Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития. Мы хотим объединить на платформе Дождя тех, кто думает так же, как и мы — вне зависимости от того, где эти люди находятся: у каждого есть свои основания и причины оставаться в России или уехать. Сейчас не время для подобных споров и разногласий. Главное сегодня — распространять информацию о происходящем.

Андрей Нечаев:

Лучшая новость дня - в эфир вернулся канал "Дождь"!

Андрей Никитин-Перенский:

После солнцепёка хорошая новость

Роман Супер:

Исторический реюнион. «Дождь» возвращается. Пусть живёт всегда. Синдеева — герой России.

Станислав Белковский:

Молитва о Дожде всегда приносит свои плоды. "Дождь" - снова в эфире, нынче, 18 июля 2022, с 20:00 мск. Вопреки любой засухе. Enjoy.

Ксения Собчак:

Поздравляю! И желаю Наташе с командой удачи.

(«Дождь» признан иноагентом и видом атмосферных осадков, выпадающих из облаков в виде капель жидкости)

Ксения Ларина:

Думаю, что даже простодушные зрители, не знакомые с кухней телевидения, понимают и чувствуют разницу между ютьюб-каналом и профессиональным СМИ.

Помимо правды факта и степени ответственности за каждое слово, здесь иная интонация, иная энергетика, иная плотность информации, иное общение с аудиторией.

Тихон, конечно, волновался, и это «тремоло» придавало эфиру особый флёр, особое чувство .

Скажу, что да, сегодняшний эфир Дождя - это поворотное, историческое событие в истории российских медиа.

Никогда раньше этого не было. Ничто не сравнится! Не было в нашей истории не эмигрировавших театров , ни издательств, ни киностудий!

Эмигрировали люди, личности, художники. И их голоса мы слышали на «вражеских голосах». Читали их колонки в эмигрантской прессе. Мы видели их на экранах западного кино, на сценах западных театров, в выставочных залах западных музеев.

Но чтобы успешная российская независимая телекомпания целиком всей редакцией переехала за пределы страны и начала вещание - такого не было в истории.

Илья Красильщик:

Я никогда не был активным зрителем Дождя, но всегда был нерегулярным — уточняю это для того, чтобы это не выглядело как пост фаната.

То, что Дождь вернулся — это во-первых, итог невероятной работы: что надо сделать, чтобы перезапустить ТЕЛЕКАНАЛ за несколько месяцев, учитывая, что сейчас не то что деньги найти непросто, но нужно еще как-то перевезти и легализовать сотню людей, открыть компанию, счет, оборудование — и все это параллельно с тем, что сотрудники [делают] стримы как не в себя. Это вызывает огромное уважение.

Но это далеко не все. То, что Дождь вернулся — это вообще-то показатель героизма и силы людей. Вообще, за последнее время очень многие люди показали, на что они способны, и я тут в хорошем смысле.[...]

Вообще, то, как российская журналистика выживает и постоянно совершает маневр птицы Феникса, это просто невероятно.

Да, то, что Дождь вернулся это какая-то деталь нормальности в ненормальной ситуации. Но важно тут то, что для того, чтобы эта деталь была нам доступна, люди совершили невероятное, прыгнули выше себя. Это вызывает огромное уважение и восхищение.

Пропутинская публика пишет откровенно едкие и максимально оскорбительные комментарии.

Антон Красовский:

Какой подарок мне на днюху-то!

Вот же счастье!

Я поэтому и говорю, что ютьюб надо заблокировать. Вот в Херсоне все продукты гугла заблочили и — великолепно.

Анастасия Кашеварова:

Ну да-ну да, их ютуб точно не заблокирует, как остальных российских СМИ и журналистов.

Я за свободу слова, но свобода кончается там, где начинается свобода других. И у наших либеральных СМИ - свобода слова - это безнаказанный [враньё]. Мало кто подавал на них в суд, мало кто отказывался им что-то сливать. Даже наоборот, ой, ну зачем мы будем подтверждать что-то «Известиям», лучше расскажем «Дождю». Заигрывали. Помогали. Давали бабки.

И знаете к чему пришли? И тут любовь СМИ потеряли, и там не приобрели. Все против всех.

Мария Бутина:

Как же похожа нынешняя холодная война на предыдущую! Закрытый за многочисленные фейки и признанный иностранным агентом «Дождь» возобновит вещание в Риге.

Напомню, что именно в Риге в 1920-е гг. американцы начинали изучение «загадочного СССР» - дипотношений у нас ещё не было, вот и старались подобраться как можно ближе. Тогда на основе едва долетающих газетных сообщений там были сформулированы «Рижские аксиомы»: "Никакого смысла в диалоге с Москвой нет. Коммунизм - это зараза, сдержать которую можно только через международную изоляцию Советской России".

Совсем скоро эта стратегия провалилась: изолировать Москву не получилось, с ней пришлось договариваться.

Если сто лет назад в Риге Запад только собирал информацию о нас, то теперь вовсю будет транслировать свою позицию на русском языке - на балтийском фронте идеологической борьбы противник перешёл в наступление.

Впрочем, у лояльной аудитории тоже есть свои вопросы и сомнения.

Михаил Виноградов:

Начал смотреть эфир «Дождя».

Впечатления двойственные и скорее не очень.

Пока прежние ошибки скорее консервируются. Прежний «Дождь» стал терять аудиторию не только из-за репрессивной тренды. В конце концов при известных ухищрениях его эфиры можно было даже во время подписки смотреть бесплатно. Но даже когда подписывался, обнаруживал, что регулярно смотреть не получается.

Старый «Дождь» балансировал между двумя подходами.

Первый – информационный. Он мог бы быть почти монополистом (особенно до появления «Настоящего времени») в части неподцензурного телевизионного контента, потенциально интересного многим. С акцентом на информирование о происходящем и альтернативную интерпретацию или переинтерпретацию отинтерпретированного.

Второй – публицистический. Такое видеоприложение к «Новой газете» с минимумом информации и эйфорией единомышленников по поводу «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Со всеми их внутренними колебаниями, депрессиями, убежденностью в собственном бессилии (вместо прежнего optimistic channel), акцентом на значимости работы Журналиста с большой буквы, разговорах о самих себе и прочими ремесленными радостями, не позволившими «Дождю» сохранить положение канала влияния, интересного и значимого для самых разных вовлеченных игроков.

Обновленный «Дождь» пока дрейфует в сторону второго. Как будто за эти почти полгода не появилось многообразия альтернативных носителей – от телеграм-каналов до ютуба, Арестовича (демонстирующего эмоциональную возможность «оптимистик чэннела» - хотя можно спорить, насколько уместного) и много чего еще.

Телевизионный формат и школа «Дождя» (пусть при всех издержках) позволяла бы ему ярко и лаконично продавать итоги дня. Наверное, минут за 30 можно было бы рассказать и показать все. Ну или хотя бы за 60, хотя лучше бы за 30. В том числе чтобы почувствовать, в чью пользу складывается обстановка на фронтах. А это интересно носителям самых разных взглядов и уровней оптимизма/пессимизма.

Но вместо этого проанонсирован двухчасовой марафон. В котором крупицы ценных информаций или интерпретаций (например, про аналог белорусских Himars или Грозева) перебиваются важными, но нереальными с точки зрения длительности и формата сюжетов.

Наверное, авторы знают, что делают. Но такого формата на Youtube и без того в избытке.

Фёдор Крашенинников:

Рад за коллег, но вообще объем однотипного «новости-комментарии-интервью» контента в эмигрантском ютубе и сейчас уже необъятен. При том что новости и комментаторы везде примерно одни и те же. Так что конкуренция все острее и выживут сильнейшие

Кирилл Шулика:

Печально, что это снова эмигрантское телевидение, которого уже и так много и вещает оно для эмигрантов же, пересказывая новости и давая слово одним и тем же персонажам. Тут понятны причины. Например, выходить у них в эфир гостям из России опасно. Именно поэтому большинство российских зрителей отвалились, уйдя, как правило, в телеграм-каналы.

Дмитрий Колезев:

Наверное, это будет другой «Дождь», но в чем-то — тот же самый. Уместен ли optimistic channel в эпоху, когда поводов для оптимизма фактически нет? Но нам всем нужно немного надежды, и возвращение «телевидения здорового человека» — это именно такая надежда. Я уверен, у ребят все получится.