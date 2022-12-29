Кадыров о выборах президента: "Я имею право баллотироваться"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на пост президента России, но не будет этого делать, потому что "после Владимира Путина управлять страной будет практически невозможно". Он уточнил, что это связано с личностными качествами действующего президента, которые он перечислил. Своё заявление Кадыров сделал во время пресс-конференции по итогам года.
"Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно." - заявил глава Чечни о возможности выдвигаться на пост российского президента. По мнению Кадырова, Путин "мудрый, дальновидный, сильный, талантливый, честный, порядочный" человек.
В начале октября Кадыров сообщил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Предыдущее звание генерал-лейтенанта глава Чечни получил 28 марта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров занимает крайне провоенную позицию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о личной преданности президенту России Владимиру Путину, называл себя его "верным пехотинцем", готовым выполнить любой приказ. Он также предлагал сделать Путина "пожизненным президентом" России.
Правозащитники и журналисты неоднократно сообщали, что в Чечне за время руководства Рамзана Кадырова значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Известно о похищениях и задержаниях властями региона десятков людей, в том числе родственников чеченских правозащитников и живущих в эмиграции оппозиционеров.
- Владимир Путин четыре раза участвовать в выборах президента России и четыре раза побеждал в них.
- В 2012 году представители ассоциации "Голос" заявили, что итоги президентских выборов могли быть сфальсифицированы примерно на 15%. Наблюдатели от других организаций также свидетельствовали: нарушений было не меньше, чем на парламентских выборах, но фальсификации стали менее открытыми.
- На выборах в 2018 году наблюдатели, направленные на избирательные участки в различных регионах России, неоднократно сообщали о таких нарушениях, как подвоз избирателей с использованием административного ресурса, а также о "вбросах" бюллетеней в урны. Несколько таких эпизодов запечатлели камеры наблюдения. Ряд наблюдателей пожаловались, что на них оказали давление и не дали работать на участках.
- В Центризбиркоме каждый раз утверждали, что "серьезных" нарушений на выборах зафиксировано не было.
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