Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чечни"

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан". А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении.

Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за её пределами. Правозащитники считают его ответственным за похищения и убийства тех, кто его критикует.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке на фронт наёмников и угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении Кадырова санкции.