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Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чечни"

Рамзан Кадыров, декабрь 2022 года

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан". А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении.

Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за её пределами. Правозащитники считают его ответственным за похищения и убийства тех, кто его критикует.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке на фронт наёмников и угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении Кадырова санкции.

  • Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград. В их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени. В 2006 году он получил звание Героя России, а в 2020 году Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у Кадырова есть почётные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".

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