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Рамзан Кадыров наградил сам себя званием Героя Чеченской республики

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией "достойны специального исследования".

Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем телеграм-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750 пробы.

Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку "присвоено звание".

В середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.

  • Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.
  • Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".

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