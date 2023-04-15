В России внедрили новую систему призыва в армию: повестки будут электронными, уклонистам закроют выезд из страны. Как избежать отправки на украинский фронт и не стать "мясной пехотой" российской армии?

ФБР арестовало подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. О чем говорят тайные кейсы спецслужб США? Насколько глубоко американцы осведомлены о работе российских органов власти и президента Владимира Путина?

Западные санкции работают, рубль падает, цены растут. По кому, в первую очередь, бьет война в Украине и как власти наполняют российский бюджет на фоне экономического спада?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с главным редактором "Службы поддержки" Александром Поливановым, предпринимателем Дмитрием Потапенко и военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.

Видеоверсия программы