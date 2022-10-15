Саммит НАТО и "Рамштайн": первые поставки в Украину системы ПВО IRIS-T от Германии. Американские NASAMS на подходе. Сумеет ли Киев построить с помощью союзников новую систему противовоздушной обороны? Когда ВСУ освободит Херсон?

Российская пропаганда – самое мощное оружие Москвы. Как федеральные телеканалы и контролируемые Кремлем социальные сети пытаются поддерживать высокий градус ненависти и ксенофобии к Украине и "коллективному Западу"?

Как "частичная" военная мобилизация отражается на экономике России? Какие сферы промышленности и городского сервиса страдают от нехватки рабочих рук? Кто покидает Россию из-за угрозы оказаться на украинском фронте?

Провал политики газового шантажа Владимира Путина в Европе. Как Германия и другие страны готовятся к отказу от российских углеводородов после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Романом Свитаном, бизнесменом Дмитрием Потапенко, научным сотрудником Института России в Королевском колледже Лондона (Великобритания) Максимом Алюковым и экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.

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