Как реагировать на путинское "повышение ставок"? Какой будет судьба украинской заявки в НАТО? Почему на Западе недооценили опасности? Собеседник Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев. Эфир в 20:30.
Нельзя поддаваться на шантаж Путина. Эфир в 20:30
Депутат Верховной Рады Владимир Арьев – об Украине, войне и поддержке Запада
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