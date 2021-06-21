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Крым

"Как можно так относиться к людям?" Крымчане ждут помощи после ливней

Наводнение в Керчи. 17 июня 2021 года

"Это же ужас какой-то. Хоть бы кто-то к нам из руководства подъехал и посмотрел, что у нас творится в доме. Куда ни позвоним – все без толку. В городской службе сказали, по грязи ходить можно. Разве так можно относиться к людям? Что творится во дворе у нас! Звонила в нашу городскую службу. Сказали, что передадут в Рембытсервис. Звонила в Рембытсерсвис. Там дежурный сидит: "Что вы хотите, сейчас выходной, директора нет". Как? ЧП в городе – директор на выходных. Звонили в ЕДДС – мы передадим в Рембытсервис. Я и другие люди звонили, говорят – звоните в Рембытсервис, жалуйтесь на Рембытсервис. Жаловаться мы потом будем, надо меры принимать".

Это свидетельство о ситуации в Керчи после массированных ливней, начавшихся в аннексированном Россией Крыму на минувшей неделе и приведших к затоплению целых кварталов нескольких городов, опубликовало издание "Керч.Инфо". 72-летняя Вера Николаевна позвонила в редакцию и рассказала о происходящем, так как не может с 17 июня выйти в магазин и купить себе продуктов.

Керчь. 17 июня 2021 года
Керчь. 17 июня 2021 года

Местные власти продолжают эвакуацию пострадавших. К утру понедельника, 21 июня, в гостиницах размещен 91 человек. Из-за больших объемов воды в некоторых районах города отключено электроснабжение, а также прорвало канализацию. На ликвидацию последствий подтопления Керчи потребуется, по оценке специалистов, не меньше недели. При этом ситуация может усугубиться. Сообщается о новых осадках: сильных ливнях, граде и ветре в ночь с 21 на 22 июня. В Ялтинском районе 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. Подтопления и оползни из-за плохой погоды случились не только в Керчи. В соцсетях появились фотографии оползня в Ялте, в результате которого под камнями оказались автомобили и проезжие части на некоторых улицах.

В Ялте, где из-за осадков залило улицы, подтопило жилые дома и автомобили, погиб один человек 1995 года рождения, которого смыло сильным потоком воды. Еще двое пропали без вести, а число пострадавших возросло до 40 человек. Об этом сообщила глава ялтинской городской администрации Янина Павленко.

Эвакуация жителей Ялты после наводнения
Эвакуация жителей Ялты после наводнения

Севастопольский журналист Давид Аксельрод рассказывает, что нынешняя чрезвычайная ситуация – не совсем типична для Крыма:

– 16 июня Крымский полуостров и часть Краснодарского края накрыло сильным циклоном. Отразилось это сначала на Керченском полуострове: город Керчь в первые дни стихии был наиболее пострадавшим. Также были затронуты Кировский, Ленинский районы. Это восточная территория Крыма. На следующий день циклон переместился юго-западнее, и под удар попала Большая Ялта, то есть сам город и южнобережные поселки, которые входят в его муниципалитет, а затем частично Севастополь. В Севастополе, конечно, не было такой ситуации, которую мы наблюдали в многочисленных видео в соцсетях из Ялты и поселков. Севастополь в этом смысле обошелся малой кровью. Утром 18 июня в Севастополе было затоплено несколько улиц, но эти улицы всегда подтапливает, даже и не при таких сильных дождях. У нас не смывало транспорт, не плавали куски асфальта и деревья, как в Керчи, люди с трудом, но все-таки смогли завести свои машины и добраться до работы, поскольку это был рабочий день. Не прекращалось движение общественного транспорта. Только в Балаклаве южнее от Севастополя было столько осадков, что машины залило прилично водой.

– В Крыму летом случаются паводки, но были ли они настолько масштабными в последние годы или речь все-таки идет о чрезвычайной ситуации?

– Это, безусловно, чрезвычайная ситуация. И то, что крымское правительство ввело чрезвычайное положение, я считаю правильным. На моей памяти ничего подобного не было, возможно, в силу того, что я рос в тех районах Крыма, где ливневые канализации или дренажная система были получше, чем на Керченском полуострове и в южных регионах Крыма, и справлялись с осадками. Не помню, чтобы раньше город затапливало целыми кварталами, чтобы чиновники, экстренно приезжавшие в этот город, плавали на лодках.

Керчь. 17 июня 2021 года
Керчь. 17 июня 2021 года

– Действительно ли это проблема канализации, или виновата природа, ливни были очень интенсивными?

Халатность коммунальных служб в совокупности с аномальным природным явлением дали такой печальный результат

– Предварительные оценки появились на следующий же день или в тот же день вечером после случившегося. Я полагаю, что это комплексная проблема. Действительно, циклон был очень сильный, аномально сильный для Крыма. Но ситуация в Керчи усугубилась тем, что город пронизан сетью речек, которые и вышли их берегов. На них особо никто не обращал внимания, они мелководные. Но при этом эксперты предупреждали, что русла этих речек не были расчищены. Ливневые канализации если и расчищались, то, по всей видимости, недостаточно эффективно и не так регулярно, как это следовало бы делать. Поэтому, конечно, халатность коммунальных служб в совокупности с аномальным природным явлением дали такой печальный результат.

– В Ялте из-за осадков, помимо подтоплений, возникли и оползни. Следствие ли это природных катаклизмов, или речь идет о последствиях интенсивной застройки, которая велась в последние годы?

– В Крыму достаточно большое количество опасных оползневых участков. Речь идет о глиняно-песочных участках, когда определенный слой почвы представляет слоеный пирог. Когда он намокает, то утяжеляется и, как по маслу, съезжает по намокшей влажной глине. Это случалось и до нынешних массированных ливней. Но и застройку тоже нельзя исключать. Я могу констатировать, что Ялта – и не только Ялта, а весь регион Крыма, который всегда славился дороговизной земли и близостью к морю, – интенсивно застраивается. Есть ли здесь прямая причинно-следственная связь между тем, что произошло, и застройкой – должны определить специалисты, – считает Давид Аксельрод.

Керчь. 17 июня 2021 года
Керчь. 17 июня 2021 года

О том, что в Керчи уже много лет существует проблема с водоотводами дождевой воды, говорят после случившегося многие жители города и специалисты. Мелководные реки в городе обычно служат естественной ливневой канализацией, однако с 2014 года их не прочищали: в последние годы они заросли камышом и в некоторых местах оказались засыпаны мусором.

Бывший вице-мэр Симферополя и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Николай Порицкий в интервью изданию Крым.Реалии рассказал, что непрочищенные русла рек и ливневых каналов – проблема всего Крыма: "Она есть еще со времен Украины – неудовлетворительное состояние сетей ливневой канализации или полное их отсутствие. К сожалению, она остается и сегодня, этим практически никто не занимается. Наверное, подобные потопы будут происходить чаще, поскольку продолжается изменение климата: мы видим или обезвоживание, или, наоборот, избыток осадков. В таких условиях обязательно должны действовать программы очистки рек, восстановления ирригационных сооружений, накопителей. Может, после последних событий на это обратят внимание не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Сейчас в Керчи нанесен сумасшедший ущерб инженерным коммуникациям, которые находятся под землей, электросетям, подстанциям, телефонной связи. Самое неприятное – возможные вспышки инфекционных заболеваний. Есть опасения, что сейчас врачам добавится работы и в Керчи, и в других городах".

Последствия наводнения в Ялте
Последствия наводнения в Ялте

Всего за сутки Керчь, Ялта и другие поселки и города южного Крыма столкнулись с двухмесячной нормой осадков. При этом зимой и весной на полуострове наблюдалась небывалая засуха. Ситуация с питьевой водой в Крыму резко ухудшилась в прошлом году, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоемы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В связи с этим жители Симферополя, одного из крупнейших крымских городов, могли пользоваться водой только четыре часа в сутки, почасовой график подачи воды вводили в курортных городах Алушта и Партенит, а в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявляли "режим повышенной готовности". К 1 февраля этого года в крымских водохранилищах накопилось воды почти в два с половиной раза меньше, чем к тому же месяцу 2020 года. В апреле подача воды жителям Алушты ограничивалась до 5 часов в сутки, чтобы обеспечить нужды туристов. Пока неясно, помогут ли нынешние проливные дожди наполнить водохранилища Крыма до необходимых уровней. Эксперты ранее прогнозировали, что засуха продлится на полуострове и в 2021 году.

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