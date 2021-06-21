"Как можно так относиться к людям?" Крымчане ждут помощи после ливней

"Это же ужас какой-то. Хоть бы кто-то к нам из руководства подъехал и посмотрел, что у нас творится в доме. Куда ни позвоним – все без толку. В городской службе сказали, по грязи ходить можно. Разве так можно относиться к людям? Что творится во дворе у нас! Звонила в нашу городскую службу. Сказали, что передадут в Рембытсервис. Звонила в Рембытсерсвис. Там дежурный сидит: "Что вы хотите, сейчас выходной, директора нет". Как? ЧП в городе – директор на выходных. Звонили в ЕДДС – мы передадим в Рембытсервис. Я и другие люди звонили, говорят – звоните в Рембытсервис, жалуйтесь на Рембытсервис. Жаловаться мы потом будем, надо меры принимать".

Это свидетельство о ситуации в Керчи после массированных ливней, начавшихся в аннексированном Россией Крыму на минувшей неделе и приведших к затоплению целых кварталов нескольких городов, опубликовало издание "Керч.Инфо". 72-летняя Вера Николаевна позвонила в редакцию и рассказала о происходящем, так как не может с 17 июня выйти в магазин и купить себе продуктов.

Местные власти продолжают эвакуацию пострадавших. К утру понедельника, 21 июня, в гостиницах размещен 91 человек. Из-за больших объемов воды в некоторых районах города отключено электроснабжение, а также прорвало канализацию. На ликвидацию последствий подтопления Керчи потребуется, по оценке специалистов, не меньше недели. При этом ситуация может усугубиться. Сообщается о новых осадках: сильных ливнях, граде и ветре в ночь с 21 на 22 июня. В Ялтинском районе 22 и 23 июня объявлены нерабочими днями. Подтопления и оползни из-за плохой погоды случились не только в Керчи. В соцсетях появились фотографии оползня в Ялте, в результате которого под камнями оказались автомобили и проезжие части на некоторых улицах.

В Ялте, где из-за осадков залило улицы, подтопило жилые дома и автомобили, погиб один человек 1995 года рождения, которого смыло сильным потоком воды. Еще двое пропали без вести, а число пострадавших возросло до 40 человек. Об этом сообщила глава ялтинской городской администрации Янина Павленко.

Севастопольский журналист Давид Аксельрод рассказывает, что нынешняя чрезвычайная ситуация – не совсем типична для Крыма:

– 16 июня Крымский полуостров и часть Краснодарского края накрыло сильным циклоном. Отразилось это сначала на Керченском полуострове: город Керчь в первые дни стихии был наиболее пострадавшим. Также были затронуты Кировский, Ленинский районы. Это восточная территория Крыма. На следующий день циклон переместился юго-западнее, и под удар попала Большая Ялта, то есть сам город и южнобережные поселки, которые входят в его муниципалитет, а затем частично Севастополь. В Севастополе, конечно, не было такой ситуации, которую мы наблюдали в многочисленных видео в соцсетях из Ялты и поселков. Севастополь в этом смысле обошелся малой кровью. Утром 18 июня в Севастополе было затоплено несколько улиц, но эти улицы всегда подтапливает, даже и не при таких сильных дождях. У нас не смывало транспорт, не плавали куски асфальта и деревья, как в Керчи, люди с трудом, но все-таки смогли завести свои машины и добраться до работы, поскольку это был рабочий день. Не прекращалось движение общественного транспорта. Только в Балаклаве южнее от Севастополя было столько осадков, что машины залило прилично водой.

– В Крыму летом случаются паводки, но были ли они настолько масштабными в последние годы или речь все-таки идет о чрезвычайной ситуации?

– Это, безусловно, чрезвычайная ситуация. И то, что крымское правительство ввело чрезвычайное положение, я считаю правильным. На моей памяти ничего подобного не было, возможно, в силу того, что я рос в тех районах Крыма, где ливневые канализации или дренажная система были получше, чем на Керченском полуострове и в южных регионах Крыма, и справлялись с осадками. Не помню, чтобы раньше город затапливало целыми кварталами, чтобы чиновники, экстренно приезжавшие в этот город, плавали на лодках.

– Действительно ли это проблема канализации, или виновата природа, ливни были очень интенсивными?

Халатность коммунальных служб в совокупности с аномальным природным явлением дали такой печальный результат

– Предварительные оценки появились на следующий же день или в тот же день вечером после случившегося. Я полагаю, что это комплексная проблема. Действительно, циклон был очень сильный, аномально сильный для Крыма. Но ситуация в Керчи усугубилась тем, что город пронизан сетью речек, которые и вышли их берегов. На них особо никто не обращал внимания, они мелководные. Но при этом эксперты предупреждали, что русла этих речек не были расчищены. Ливневые канализации если и расчищались, то, по всей видимости, недостаточно эффективно и не так регулярно, как это следовало бы делать. Поэтому, конечно, халатность коммунальных служб в совокупности с аномальным природным явлением дали такой печальный результат.

– В Ялте из-за осадков, помимо подтоплений, возникли и оползни. Следствие ли это природных катаклизмов, или речь идет о последствиях интенсивной застройки, которая велась в последние годы?

– В Крыму достаточно большое количество опасных оползневых участков. Речь идет о глиняно-песочных участках, когда определенный слой почвы представляет слоеный пирог. Когда он намокает, то утяжеляется и, как по маслу, съезжает по намокшей влажной глине. Это случалось и до нынешних массированных ливней. Но и застройку тоже нельзя исключать. Я могу констатировать, что Ялта – и не только Ялта, а весь регион Крыма, который всегда славился дороговизной земли и близостью к морю, – интенсивно застраивается. Есть ли здесь прямая причинно-следственная связь между тем, что произошло, и застройкой – должны определить специалисты, – считает Давид Аксельрод.

О том, что в Керчи уже много лет существует проблема с водоотводами дождевой воды, говорят после случившегося многие жители города и специалисты. Мелководные реки в городе обычно служат естественной ливневой канализацией, однако с 2014 года их не прочищали: в последние годы они заросли камышом и в некоторых местах оказались засыпаны мусором.

Бывший вице-мэр Симферополя и экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Николай Порицкий в интервью изданию Крым.Реалии рассказал, что непрочищенные русла рек и ливневых каналов – проблема всего Крыма: "Она есть еще со времен Украины – неудовлетворительное состояние сетей ливневой канализации или полное их отсутствие. К сожалению, она остается и сегодня, этим практически никто не занимается. Наверное, подобные потопы будут происходить чаще, поскольку продолжается изменение климата: мы видим или обезвоживание, или, наоборот, избыток осадков. В таких условиях обязательно должны действовать программы очистки рек, восстановления ирригационных сооружений, накопителей. Может, после последних событий на это обратят внимание не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Сейчас в Керчи нанесен сумасшедший ущерб инженерным коммуникациям, которые находятся под землей, электросетям, подстанциям, телефонной связи. Самое неприятное – возможные вспышки инфекционных заболеваний. Есть опасения, что сейчас врачам добавится работы и в Керчи, и в других городах".

Всего за сутки Керчь, Ялта и другие поселки и города южного Крыма столкнулись с двухмесячной нормой осадков. При этом зимой и весной на полуострове наблюдалась небывалая засуха. Ситуация с питьевой водой в Крыму резко ухудшилась в прошлом году, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоемы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В связи с этим жители Симферополя, одного из крупнейших крымских городов, могли пользоваться водой только четыре часа в сутки, почасовой график подачи воды вводили в курортных городах Алушта и Партенит, а в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявляли "режим повышенной готовности". К 1 февраля этого года в крымских водохранилищах накопилось воды почти в два с половиной раза меньше, чем к тому же месяцу 2020 года. В апреле подача воды жителям Алушты ограничивалась до 5 часов в сутки, чтобы обеспечить нужды туристов. Пока неясно, помогут ли нынешние проливные дожди наполнить водохранилища Крыма до необходимых уровней. Эксперты ранее прогнозировали, что засуха продлится на полуострове и в 2021 году.