"Как теперь выкапывать?" Что происходит с кладбищами ЧВК "Вагнер"

После катастрофы самолета под Тверью, в которой 23 августа погиб создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в интернете стали появляться видео "уничтожения" кладбищ вагнеровцев в разных российских городах. Авторы этих роликов предположили, что после смерти Пригожина российские власти решили уничтожить любую память о нем и его наемниках. Радио Свобода разбиралось, так ли это на самом деле.

Самарская область, кладбище в селе Николаевка

В пятницу, 25 августа, пользователей соцсетей взбудоражило видео, опубликованное самарским блогером Сергеем Трифоновым (некоторые СМИ ошибочно назвали его "наемником" ЧВК из-за футболки с вагнеровской символикой). Трифонов записал этот ролик на кладбище в селе Николаевка Самарской области. "Вот здесь, где были могилы, все снесено. Вы что творите, ребят? Это же кощунство!" – прокомментировал блогер кадры, на которых видно, что могильные холмики действительно сровняли с землей, засыпали щебнем, а кресты и венки сложили рядом.

О кладбище вагнеровцев в Николаевке стало известно еще в марте 2023 года, когда сам Евгений Пригожин торжественно открыл здесь памятную стелу. Радио Свобода изучило чаты родственников наемников и выяснило, что о строительных работах на кладбище они знали еще до катастрофы самолета Пригожина.

"Это глупый человек, который хайпит на реконструкции кладбища. Компания улучшает вид кладбища за свой счет", – написала в пятницу в одном из чатов его администратор. "Все будет хорошо с кладбищем, автор видео просто не разобрался", – пишет другая женщина.

Журналисты самарского издания 63.ru, побывавшие на месте событий, подтвердили, что кладбище проходит давно запланированную самой ЧВК "Вагнер" реконструкцию. После нее на месте могил должны появиться стройные ряды черных мраморных пирамидок с именами погибших, а захоронение будет больше напоминать воинские мемориалы в западных странах – такие как знаменитое Арлингтонское национальное кладбище в США.

Реконструкция этого участка кладбища, как утверждается, была заранее оплачена самой ЧВК и началась еще 19 августа, также до катастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин.

Работы, схожие с теми, что ведутся на кладбище в Николаевке, ранее начались еще на одном кладбище вагнеровцев, самом крупном, в станице Бакинская в Краснодарском крае, где захоронены более 700 наемников. Как видно на фотографиях с дрона, часть захоронений уже заменили пирамидками.

Новым дизайном кладбища в Николаевке оказались довольны не все. Некоторые родственники вагнеровцев пишут в чатах, что предпочли бы сохранить на могилах своих близких православные кресты.

"[Кресты] это по-христиански, и опять же, может я своему человеку хочу свой памятник поставить, а не вот такую чёрную пирамиду. Всё с Запада слизываем!" – жалуется участница открытого чата родственников вагнеровцев в телеграме, отмечая, что ее муж вернулся с войны живым.

Другие находят дизайн "пирамидок" уместным и радуются тому, что такая могила практически не требует ухода. В ЧВК "Вагнер" родственникам обещали, что все расходы на содержание мемориала возьмет компания – пока неясно, будет ли это обещание исполняться после смерти Пригожина.

С "редизайном" кладбищ вагнеровцев есть и еще одна проблема: многие родственники из-за неразберихи с документами и бюрократических проволочек узнают о месте захоронения своих близких с большой задержкой, вплоть до нескольких месяцев. В мае 2023 года издание Идель.Реалии разыскало нескольких родственников наемников, похороненных в Николаевке. О смерти членов своих семей на войне в Украине они узнали от журналистов. Как пишут родственники вагнеровцев в чатах в телеграме, в ту же Николаевку ранее уже приезжали люди, решившие перезахоронить своих родных в другом месте. Если раньше они могли сделать это, то после превращения кладбища в воинский мемориал эксгумация тел будет невозможна.

"С этого кладбища иногда перезахоранивали, родственники не сразу находят своих... как теперь выкапывать?" – задается вопросом один из участников чата, в котором обсуждается реконструкция кладбища.

Березовский, Ангарск, Горячий Ключ

10 августа, за две недели до катастрофы самолета Пригожина, работы по реконструкции кладбища вагнеровцев начались и на кладбище в городе Березовский Свердловской области. О том, что это захоронение будет превращено в мемориал с черными пирамидками, сообщалось еще 1 августа. Из сообщения также следует, что в похожем стиле уже реконструирована часть кладбища погибших в Украине наемников в Краснодарском крае, в Горячем Ключе (это подтверждают и другие источники).

"Единственным отличием от кладбища в Горячем Ключе будет использование белой гранитной крошки вместо травяного газона. Это связано с климатическими особенностями местности, включая большую высоту над уровнем моря", – писало о предстоящей реконструкции кладбища в Березовском российское издание "Новый Взгляд". В мае на это кладбище также приезжал Евгений Пригожин. Позже местные власти обвинили ЧВК в "ненадлежащем" захоронении погибших, в результате чего часть могил "просела".

Как следует еще из одного сообщения в чате родственников вагнеровцев, превращение кладбища в военный мемориал планируется и в городе Ангарск Иркутской области.

"Сегодня после автопробега сказали не вкладываться в могилки. Скорее всего тоже будет реконструкция", – писал в субботу автор одного из сообщений.

Александровское кладбище под Иркутском

Наконец, в воскресенье, 27 августа, в социальных сетях появилось еще одно видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение кладбища вагнеровцев после смерти Евгения Пригожина.

"Кладбища вагнеровцев начали сжигать. Советская классика в действии", – таким текстом сопроводил ролик один из украинских телеграм-каналов. Это же видео с подобными комментариями стало распространяться и в других соцсетях.

Как выяснило Радио Свобода, ролик снят еще весной 2023 года на Александровском кладбище под Иркутском. Первыми это захоронение, о котором тогда еще не было широко известно, нашли журналисты сибирского издания "Люди Байкала". На опубликованном ими видео хорошо виден такой же поднимающийся от могил дым, как и на видео, которое пользователи соцсетей в воскресенье попытались выдать за "уничтожение кладбища после смерти Пригожина".

В статье издания легко найти объяснение этому явлению:

"Ямы изнутри чёрные, некоторые закрыты сверху железными листами, из-под которых поднимается дым. За зиму земля промерзает на глубину 2-2,8 метра. В марте в Иркутской области ещё лежит снег, земля не успевает оттаять, и её приходится отогревать кострами. Огонь разводят внутри ямы, неплотно закрывают сверху металлическим листом, чтобы сохранялось больше тепла", – писали в апреле побывавшие на Александровском кладбище журналисты.

Позже некоторые из аккаунтов, распространившие этот фейк, удалили свои публикации.

В воскресенье, 27 августа, Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ведомство заявило, что личности всех 10 погибших в авиакатастрофе в Тверской области, включая троих членов экипажа, установлены и соответствуют списку пассажиров. Ранее сообщалось, что в этом списке числятся сам Пригожин, один из командиров ЧВК Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер", а также ответственный за логистику ЧВК "Вагнер" Валерий Чекалов. Как сообщают российские СМИ, похороны Чекалова состоятся во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге. О том, где и когда будут похоронены Пригожин и Уткин, пока ничего известно.

Официальное следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. Ранее высказывались предположения, что самолет упал после взрыва на борту или был сбит системой ПВО. Кремль категорически отвергает причастность российских властей к крушению самолёта, хотя в соцсетях в качестве основной обсуждают версию о мести Путина Пригожину за мятеж 23–24 июня.