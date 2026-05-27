Трамп выбрал Пакстона. Кого выберет Техас?

Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймериз Республиканской партии генпрокурору штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Вопрос, поможет ли это республиканцам удержать контроль над Конгрессом на выборах в ноябре.

Республиканцы, партия Трампа

Праймериз, внутрипартийный отбор кандидатов на всеобщие выборы – могучий инструмент контроля президента над его партией. Когда Трамп высказывается за или против претендента, верная ему "база" республиканцев практически всегда воплощает в жизнь его пожелания.

Обычно почти 100 процентов тех, кого Трамп поддерживает, выигрывают праймериз, и практически все критики президента из числа республиканцев выбывают. Последние примеры "выбывших":

Конгрессмен Томас Масси из Кентукки, часто расходившийся во мнениях с Трампом;

Сенатор Билл Кэссиди от Луизианы, в 2001 году поддержавший импичмент Трампа.

Джон Корнин – чрезвычайно влиятельный сенатор, помогает партии привлекать спонсоров, на всеобщих выборах умеет апеллировать к независимым, и ведущие республиканцы в Сенате убеждали Трампа, что нужно поддержать именно его (и даже были утечки в прессу, что президент сделает это).

Корнин теперь всюду подчеркивает свою поддержку президента – но, видимо, Трамп не забыл, что Корнин проголосовал за сертификацию победы Джо Байдена на выборах 2020 года, а в 2023 году сказал, что время Трампа прошло. И президент критиковал Корнина за недостаточно активные действия в Сенате.

В результате Трамп в последний момент поддержал Пакстона, и тот выиграл праймериз с отрывом в десятки процентов.

Кто такой Пакстон

Генерального прокурора Техаса одни называют "настоящим бойцом" МАГА, другие – погрязшим в скандалах коррумпированным политиком.

Пакстона обвиняли в причастности к мошенничеству с ценными бумагами, во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Ему выносили импичмент – но впоследствии оправдали. Жена подала на развод с ним "на библейских основаниях" (из-за супружеской неверности).

Сторонники Пакстона считают, что он подвергается политическому преследованию со стороны "истеблишмента". На посту генпрокурора штата он бескомпромиссно проводил в жизнь взгляды МАГА на иммиграцию, образование, аборты. Был всемерно на стороне Трампа во время тяжб об итогах выборов 2020 года. Трамп написал, что Пакстон – предельно преданный ему "боец МАГА".

Чего ждать на выборах в ноябре

Пакстону предстоит в ноябре соперничать с ярким представителем нового поколения демократов Джеймсом Таларико, 37-летним членом законодательного собрания Техаса, студентом пресвитерианской семинарии и бывшим учителем.

Он обосновывает свои политические взгляды ссылками на библию, апеллирует не только к демократам, но и к независимым и республиканцам. После победы Пакстона в республиканских праймериз Таларико поблагодарил Корнина за службу сенатором и обратился к его избирателям: "вам есть место в нашей кампании".

Республиканцы опасаются, что в противостоянии с Таларико победа Пакстона обойдется партии гораздо дороже, чем если бы это был Корнин. Сторонники Пакстона считают, однако, что он активизирует базу партии перед выборами.

Важно учитывать, что Техас – очень "красный" штат, в котором демократы не побеждали в общештатном уровне десятилетиями, и Пакстон все равно считается фаворитом. "В штате, где президент Трамп одержал победу с преимуществом почти в 14 пунктов, Джеймса Таларико не изберут", говорится в заявлении комитета Республиканской партии.

Правда, последний местный опрос показывает равную поддержку Пакстона и Таларико, по 45%;

На Kalshi ставки в пользу Пакстона 55 на 45 за Таларико.

Если Пакстон проиграет, получится, что выбор Трампа в праймериз ухудшил положение республиканцев в Сенате. Но если выиграет – президент получит всемерно преданного сенатора, всегда готового вести борьбу за его законодательную повестку.

Битва за Сенат. Общая картина

В подавляющем большинстве случаев внутрипартийные разногласия о выборе кандидата не играют существенной роли: лишь незначительная часть выборов на разных уровнях, от штатов до Конгресса, по-настоящему соревновательная.

В этом году будут избирать 35 сенаторов, подлинно соревновательными считают около 10 гонок, (у демократов и республиканцев – по 43-45 "надежных" или не подлежащих в этом году выборам мест в Сенате).

Выборы, которые решат судьбу Сената, помимо Техаса:

Джорджия: наиболее уязвимый демократ – Джон Оссофф, идет на перевыборы в штате, который Трамп в 2024 году выиграл с двухпроцентным преимуществом;

Мэн: республиканка Сьюзен Коллинз идет на перевыборы в штате, который Камала Харрис выиграла +7%;

Мичиган (Трамп +1 в 2024): демократ Гэри Питерс уходит из политики, и это проблема для партии, потому что избранным политикам обычно легче защищать свое место, чем новым побеждать, избиратель их знает;

Северная Каролина (Трамп +3): республиканец Том Тиллис, порой расходящийся во взглядах с Трампом, уходит из политики, а от демократов выдвигается бывший губернатор штата Рой Купер;

Аляска: надежный "красный штат" (т.е. республиканский) стал одной из надежд демократов с выдвижением популярной в штате центристской конгрессвумен и представительницы коренного населения Мэри Пелтола.

Конкурентные гонки ожидаются в "синих" Нью-Хэмпшире и Миннесоте, "красных" Огайо и Айове.

Теоретически считалось, что в этом избирательном цикле республиканцы будут фаворитами на выборах в Сенат, однако недовольство избирателей действиями администрации Трампа, прежде всего, в экономике, вызывает у партии все больше опасений, что она потеряет контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом.