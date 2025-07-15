Каллас: США должны "разделить бремя" поставок вооружений Украине

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во вторник высказала мнение, что Вашингтон должен "разделить бремя" поставок вооружений Украине после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности для Европы закупить американское оружие для Киева.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия в Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя", - сказала Каллас после встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе. "Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы его не предоставляете", - цитирует Каллас France-Presse.

Днём ранее Дональд Трамп объявил об ужесточении своей позиции в отношении Москвы в связи с российским вторжением в Украину. Трамп дал Кремлю 50 дней на прекращение боевых действий, пригрозив в противном случае масштабными новыми экономическими санкциями.

Вместе с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп также представил соглашение, из которого следует, что европейский страны альянса закупят у США оружие на миллиарды долларов, включая противоракетные комплексы "Пэтриот", и впоследствии поставят его в Украину.

Трамп давно выступает против чрезмерной, по его мнению, роли США в поставках вооружений Украине. При этом НАТО заявляет, что Европа теперь отвечает за большую часть оружия, поступающего Киеву.

Ряд европейских стран, а именно Германия, Дания, Швеция и Нидерланды уже заявили, что будут или планируют участвовать в новой американской программе.



