Постовые любви

Смена полагается не только часовым любви (см. Окуджаву), но и постовым. Александр Калягин, преданный сторонник Владимира Путина, передает свой пост председателя правления СТД (Союз театральных деятелей) не менее преданному поклоннику президента РФ Владимиру Машкову. Соответствуют ли эти изменения известной русской поговорке про шило и мыло? А также: россияне больше не те "человеки", которыми занимается Совет по правам человека при президенте РФ. А чем или кем он теперь занимается? Обсуждают: Александр Гнездилов, Андрей Колесников, Артур Соломонов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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