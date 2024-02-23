Москва заработала больше миллиарда евро за год на продаже топлива в ЕС

Москва за 2023 год могла заработать больше миллиарда евро на поставках нефти, переработанной потом в топливо для рынка Евросоюза. Об этом говорится в исследовании некоммерческой группы Global Witness.

В феврале 2023 года вступил в силу запрет на поставки в ЕС российских нефтепродуктов. Теперь страны блока закупают их у государств, покупающих российскую нефть. Речь в основном идёт о дизельном топливе. По оценке исследователей, отслеживавших рейсы танкеров, за год на топливо для ЕС переработано около 35 миллионов баррелей нефти из России. По оценке НКО, топливо из российской нефти продолжали покупать и Великобритания, и США.

Только прямые налоги на экспортированную для переработки в ЕС нефть принесли в российский бюджет от 870 до 1,3 миллиарда евро, говорится в документе. Авторы призвали Евросоюз запретить покупку такого топлива.

Журнал Politico отмечает, что ЕС знает об этой схеме, но не препятствует ей. Из-за сокращения числа поставщиков из-за санкций и ситуации с атаками на транспортные корабли в Красном море страны блока сталкиваются с ростом цен на топливо, говорится в материале. Усугубление проблемы могло бы привести к рецессии.