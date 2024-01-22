Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за имперского поста

Заместительнице генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за заявления о вытеснении русского языка в стране. Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Радио Азаттык.

"Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", – ответил Смадияров на вопрос журналистов о Канделаки. Представитель МИД отметил, что обидно, когда "наши друзья не знают о нашей стране", и что " информация о нас у них неверна".

Ранее Канделаки написала, что "в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне". Такой вывод она сделала из-за намерения Казахстана заменить русские названия железнодорожных станций на казахские.

Государственным языком Казахстана с 1989 года является казахский, при этом у русского языка, согласно Конституции страны, остаётся статус официального.

В казахстанском сегменте соцсетей раскритиковали позицию Канделаки. Среди прочего ей напомнили, что Казахстан – независимое государство и казахстанцы сами решают, как называть свои железнодорожные станции. Также говорилось, что республика постепенно возвращает свой родной язык, пишет Радио Азаттык.

В ответ Канделаки написала, что "с интересом и грустью" наблюдает за реакцией на свой пост.

В октябре 2023 года в МИД Казахстана подтвердили наличие списка лиц, которым запрещён въезд в страну за агрессивную риторику и негативные высказывания в адрес страны. Власти не сообщают, кто находится в списке.