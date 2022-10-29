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Кантемир Балагов не будет снимать пилотный эпизод сериала для HBO

Кантемир Балагов

Российский режиссёр Кантемир Балагов не будет снимать пилотный эпизод сериала "Последние из нас" – The Last of Us (официальное название на русском "Одни из нас") для телеканала HBO. Балагов покинул проект ещё год назад из-за творческих разногласий. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил продюсер Александр Роднянский.

The Last of Us, снятый по одноимённой игре, выйдет в 2023 году.

Балагов собирается дебютировать в полнометражном англоязычном фильме Butterfly Jam – о сообществе кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси. О датах начала съёмок и премьеры не сообщается.

Кантемир Балагов - выпускник Кабардино-Балкарского университета. В 2017 году дебютировал в качестве режиссёра с полнометражным фильмом "Теснота", который был отмечен наградой на Каннском кинофестивале.

Широкую известность Балагов получил в 2019 году после фильма "Дылда". Россия выдвигала картину на "Оскар".

В начале марта Балагов уехал из России. Причиной режиссёр назвал войну с Украиной.

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