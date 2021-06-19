Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об ответственности страны за вторжение в Советский Союз в 1941 году. "Для нас, немцев, это - повод для стыда", — заявила политик. Обращение было опубликовано в её видеоблоге и приурочено к 80-летию со дня начала наступления Вермахта на позиции советских войск.

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В тексте она выразила сожаление о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии. "Нельзя забывать, что мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", — заявила председатель немецкого правительства.

В своём обращении она заявила об исторической связи России и Германии, поблагодарила бывшего главу СССР Михаила Горбачёва за его роль в послевоенном объединении Германии и за протянутую стране "руку примирения". Но упомянула и современные события на постсоветском пространстве.

В частности — она высказалась о разгоне белорусских и российских протестов, отметив, что активность гражданского общества в двух странах в последнее время "стала невозможной". И напомнила, что Германия, как и весь Европейский Союз, считают неприемлемыми аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

18 июня в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыл выставку в Берлине выставки, посвященную советским военнопленным. 22 июня он возложит венок к Советскому военному мемориалу в берлинском районе Панков.