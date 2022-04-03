Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о задержании гражданина страны, готовившего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Утверждается, что подозреваемый работал на иностранную разведку, а одной из его задач было "создание в обществе русофобских взглядов" и распространение антироссийской пропаганды.
Заявление КНБ передаёт государственное агентство "Казинформ". Утверждается, что подозреваемый готовил покушения и на других чиновников и планировал совершить теракты в отношении сотрудников силовых структур. Заявляется, что задержанный признался в исполнении заданий иностранного государства.
На какую страну мог работать задержанный — не уточняется. "Казинформ" распространило фотографии с наличными долларами США и снайперской винтовкой, которые, как утверждается, были изъяты у подозреваемого при задержании в столице страны.
- 68-летний Токаев был избран на пост президента в 2019 году на внеочередных выборах, сменив первого президента Нур-Султана Назарбаева. Политик в разное время был премьер-министром Казахстана и министром иностранных, а перед участием в выборах исполнял обязанности президента после отставки Назарбаева.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные протесты, переросшие в беспорядки, жестоко подавленные военными. Протестующие требовали, в том числе, возвращения Казасхатан к первой Конституции, согласно которой Токаев не может занимать президентский пост из-за превышения предельного возраста.
- В ходе подавления протестов президент сменил руководство КНБ, бывший председатель спецслужбы обвинён в государственной измене. Токаев пользовался публичной поддержкой Москвы — в республику даже был введён контингент российских военных в составе миссии ОДКБ.
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