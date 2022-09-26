Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство

Казахстан внесёт изменения в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Проект поправок опубликован на казахском сайте "Открытые НПА". В нём говорится, что теперь для получения вида на жительство иностранцам будет необходимо предоставить заграничный паспорт своей страны - раньше было достаточно национального внутреннего паспорта. Кроме того, потребуются справка о несудимости, доказательство платёжеспособности и некоторые другие документы, которые требовались и раньше.

Условия кратковременного въезда в Казахстан с туристическими целями пока не меняются.