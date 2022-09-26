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Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство

Казахстан внесёт изменения в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Проект поправок опубликован на казахском сайте "Открытые НПА". В нём говорится, что теперь для получения вида на жительство иностранцам будет необходимо предоставить заграничный паспорт своей страны - раньше было достаточно национального внутреннего паспорта. Кроме того, потребуются справка о несудимости, доказательство платёжеспособности и некоторые другие документы, которые требовались и раньше.

Условия кратковременного въезда в Казахстан с туристическими целями пока не меняются.

  • После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстан отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
  • Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как ​заявил ​министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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