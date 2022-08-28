Казахстан на год приостановит экспорт оружия

Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции. Решение принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности.

С чем именно связана приостановка продаж оружия за границу не сообщается. С предложением приостановить экспорт выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития, уточняет Радио Азаттык.

После распада СССР Казахстан унаследовал несколько десятков предприятий оборонной промышленности, которые в основном специализировались на производстве вооружения для ВМС, вооружения для танков, стрелкового оружия, ракетных систем, компонентов систем ПВО.

В марте местные СМИ писали, что в стране, в частности, выпускаются реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы с дальностью стрельбы 300 километров, использующие при стрельбе ракеты израильского производства.

Кроме того, на днях журналисты сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение восстановить городские бомбоубежища в Алматы. По словам главы администрации города, необходимость реконструкции укрытий возникла не только из-за геополитической ситуации в регионе, но и потому, что город находится в сейсмической зоне.

Сообщения о приостановке экспорта оружия и ревизии бомбоубежищ поступили на фоне продолжающегося военного вторжения России на территорию Украины. Казахстан, один из союзников России, официально не осудил и не поддержал действия Москвы и придерживается нейтралитета.

Вместе с тем летом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Токаев в присутствии президента России сказал, что Казахстан, вероятнее всего, не поддержит независимость самопровозглашённых республик Донбасса. Токаев назвал их квазигосударствами.

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