Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на памятник

Суд в городе Сарань Карагандинской области арестовал на семь суток местного жителя, который нанес знак Z на башню танка-памятника у обелиска воинам, павшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу суда.
Его обвинили в мелком хулиганстве, личность арестованного не раскрывается. Как сообщила пресс-служба суда, 54-летний мужчина признал вину и выразил сожаление.
- Буква Z считается неофициальным символом российского вторжения в Украину. Его неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Символ рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине.
- Казахстан официально не запретил демонстрацию буквы Z как символа поддержки боевых действий на территории Украины. Владельцев автомобилей с наклейками Z штрафовали по административной статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств.
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