Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на памятник

Суд в городе Сарань Карагандинской области арестовал на семь суток местного жителя, который нанес знак Z на башню танка-памятника у обелиска воинам, павшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу суда.

Его обвинили в мелком хулиганстве, личность арестованного не раскрывается. Как сообщила пресс-служба суда, 54-летний мужчина признал вину и выразил сожаление.