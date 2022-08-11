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Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на памятник

Российские солдаты на танке в городе Попасная в Луганской области, 26 мая 2022 года

Суд в городе Сарань Карагандинской области арестовал на семь суток местного жителя, который нанес знак Z на башню танка-памятника у обелиска воинам, павшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу суда.

Его обвинили в мелком хулиганстве, личность арестованного не раскрывается. Как сообщила пресс-служба суда, 54-летний мужчина признал вину и выразил сожаление.

  • Буква Z считается неофициальным символом российского вторжения в Украину. Его неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Символ рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине.
  • Казахстан официально не запретил демонстрацию буквы Z как символа поддержки боевых действий на территории Украины. Владельцев автомобилей с наклейками Z штрафовали по административной статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств.

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