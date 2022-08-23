Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому после его интервью местному блогеру 21 августа. Дипломат, комментируя войну в Украине, высказался об убийстве русских. Слова привлекло внимание российских чиновников, в том числе министерства иностранных дел и Следственного комитета.

Поводом для вызова посла стало его интервью блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Видео с этой цитатой широко разошлось в кремлевских СМИ и на их страницах в соцсетях, – отмечает украинское издание "Европейская правда".

Сейчас в видео с послом на канале Кузаирова этой фразы нет, по всей видимости, она была удалена. В заявлении Министерства иностранных дел Казахстана сказано, что представителю Украины было заявлено о "неприемлемости и несовместимости" подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Ранее высказывание назвали недопустимым в консультативном органе при президенте – Ассамблее народа Казахстана, – передаёт Tengrinews.

Фрагмент записи 22 августа распространила в телеграме пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. 23 августа сайт российского Следственного комитета сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин дал юридическую оценку слов Врублевского "в рамках возбуждённых уголовных дел". Означает ли это, что дело уже возбуждено, неизвестно. Сообщается, что следствие предпримет комплекс мер, чтобы установить личности Врублевского и Кузаирова.