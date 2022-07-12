Минус Казахстан. Почему конфликт с Россией не будет исчерпан

Отношения между Россией и Казахстаном стремительно катятся под откос. Всего за неделю соседнее государство из "надежного союзника", партнера по ОДКБ, Таможенному союзу и ЕврАзЭС превратилось в страну, готовую в любой момент присоединиться к международным санкциям. Причем именно российские власти стали инициатором развивающегося конфликта.

Началось все в середине июня на Петербургском экономическом форуме, где в ходе пленарного заседания на одной сцене оказались Владимир Путин и, похоже, единственный лидер, согласившийся рискнуть репутацией и принять участие в этом действе, – президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Токаев честно ответил, что эти "квазигосударственные образования" его страна не признает

Казалось бы, приехал Токаев в Петербург – уже спасибо. Но нет, выбранной в качестве модератора главному редактору RT Маргарите Симоньян зачем-то потребовалось спрашивать его о том, признает ли Казахстан так называемые "ДНР" и "ЛНР". И Токаев честно ответил, что эти "квазигосударственные образования" его страна не признает, как не признает Абхазию, Южную Осетию, Косово или Тайвань.

В тот же день Россия остановила транзит казахстанской нефти по Транскаспийскому трубопроводу, который принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Доли в консорциуме распределяются следующим образом: Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Согласно официальной версии, в Новороссийске рядом с объектами КТК обнаружили неразорвавшиеся мины и торпеды времен Второй мировой войны. А 5 июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить работу морского терминала КТК на 30 суток для устранения экологических нарушений. Если учесть, что консорциум обеспечивает две трети казахстанского нефтяного экспорта, "аргумент" был весьма весомый.

11 июля Краснодарский краевой суд все-таки приостановил ранее введённый месячный запрет на экспорт нефти из Казахстана в Каспийском трубопроводном консорциуме. Взамен компания должна будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

"Параллельный импорт" через соседнее государство, на которое в Кремле возлагают большие надежды, может остановиться

Однако сразу после судебного решения районного суда в Новороссийские о приостановке работы морского терминала КТК Токаев не бросил все дела и не полетел в Москву уговаривать Путина сменить гнев на милость. Вместо этого он поручил государственной компании "Казмунайгаз" максимально использовать существующие возможности для поставки углеводородов на мировой рынок в обход России, призвал модернизировать железные дороги и использовать морские перевозки.

И это далеко не всё. Практически одновременно с этим Министерство финансов Казахстана опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который регламентирует поставку в Россию и Беларусь санкционных товаров. По сути, если документ будет принят, так называемый "параллельный импорт" через соседнее государство, на которое в Кремле возлагают большие надежды, может остановиться.

Дальше – больше. 8 июля президент Казахстана подписал указ о выходе его страны из Межгосударственного валютного комитета стран СНГ. Понятно, что СНГ вместе со всеми созданными при нем комитетами и комиссиями – структуры, давно не подающие признаков жизни. Однако официальными целями валютного комитета было развитие сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближение и совершенствование валютного законодательства государств-участников, а также осуществление согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Выйдя из соглашения, Касым-Жомарт Токаев дает понять, что все эти вопросы его страна с Россией обсуждать перестает. А если эскалация конфликта продолжится, то и до исполнения банками Казахстана наложенных на Россию международных ограничений может дойти.

Токаев всегда подчеркивал, что при всем уважении к России Китай для его страны важнее

В Кремле подобной активности явно никто не ожидал. Еще в начале года российские десантники после случившихся в Казахстане беспорядков охраняли в Нур-Султане (бывшая Астана) и Алма-Ате ключевые правительственные здания, включая Национальный банк и президентский дворец. И после того, как Путин помог Токаеву окончательно избавиться от влияния бывшего "елбасы" Нурсултана Назарбаева, соседнюю страну многие считали чуть ли не таким же сателлитом России, готовым исполнять почти любую прихоть Кремля, как Беларусь.

Не тут-то было. Практически с самого начала сменщик Назарбаева всячески давал понять, что портить отношения с Западом и вставать под путинские знамена он не намерен. Да и говоря о "стратегическом партнерстве", Токаев всегда подчеркивал, что при всем уважении к России Китай для его страны важнее.

Москва натолкнулась на неожиданно жесткий ответ при попытке в очередной раз "сыграть на трубе", чтобы показать, кто в доме хозяин. Это может дорого обойтись российской экономике. В системе обхода международных санкций, которую российские чиновники и бизнесмены начали строить сразу после их введения, Казахстан играет ключевую роль.

Не в том Путин положении, чтобы обзаводиться еще одним врагом

Оттуда везли наличную валюту в самые драматичные недели марта. Туда перевели свои штаб-квартиры многие российские производители, чтобы вывести бизнес из-под ограничений. В казахстанских банках российские граждане и предприятия стали открывать счета, чтобы вернуть себе доступ к международным операциям. Наконец, Казахстан стал важнейшим перевалочным пунктом для российского "параллельного импорта", без которого и промышленность, и потребительский сектор оказались бы в куда более плачевном состоянии, чем сейчас. Да и отказываться от прибыли, которую приносит КТК, в том числе и российскому бюджету, в нынешних обстоятельствах просто глупо.

Так что разгорающийся конфликт Кремль, скорее всего, предпочтет спустить на тормозах. Не в том Путин положении, чтобы обзаводиться еще одним врагом. Вот только решать, на какой стадии заморозить конфликт, а заодно и подсчитывать, с кем по нынешним временам выгоднее иметь дела, а с кем не иметь, будет Касым-Жомарт Токаев. Который прекрасно понимает, что известный своей злопамятностью Путин рано или поздно попытается отыграться за полученный щелчок по носу.