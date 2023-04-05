Каждая третья яхта в Черногории принадлежит россиянам

Власти Черногории опубликовали реестр яхт, зарегистрированных в стране. Как следует из списка, более 30 процентов всех яхт принадлежит россиянам. Их владельцами являются как граждане России, так и связанные с Россией юридические лица.

Некоторые владельцы яхт связаны с российскими государственными структурами. Например, 18-метровая яхта "Анастасия" принадлежит Ивану Сибиреву. Как отметил директор российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов, человек с таким же именем ранее был гендиректором "Стройтранснефтегаза" - одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома".

Черногория ногие годы являлась популярным направлением для бизнес-иммиграции. В ней действовала программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Для получения паспорта Черногории необходимо было вложить от 250 тысяч евро (на севере страны) до 450 тысяч евро в столице или на побережье, и сделать дополнительный взнос в правительственный фонд развития. В реестре иностранцев, получивших гражданство за инвестиции с 2008 года, граждане России составляют более 30 процентов.

С начала 2023 года Черногория остановила программу выдачи "золотых паспортов". На этом настаивали власти Евросоюза, подчёркивая, что она несёт в себе риски отмывания денег и финансирования международной преступности.