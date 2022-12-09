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Яхта бизнесмена Мазепина "пропала" из порта на Сардинии, где была задержана

Дмитрий Мазепин – второй слева

Из порта на итальянском острове Сардиния летом нынешнего года в неизвестном направлении ушла задержанная там яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину, включённому в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

22-метровая яхта "Альдабра", стоимость которой может достигать 1 миллиона евро, в марте, после включения владельца "Уралхима" в санкционный список, была задержана в порту Ольвия. В июне она исчезла из порта – как сообщается, это произошло всего за несколько часов до того, как власти получили официальное подтверждение того, что её владельцем действительно является Мазепин.

Источник The Guardian в финасовой полиции Сардинии отметил, что Мазепин пытался всячески затянуть процесс проверки того, действительно ли он владелец яхты, а выигранное время использовал для подготовки её увода из порта. Утверждается, что российский бизнесмен нанял зарубежную компанию, которая в свою очередь наняла итальянского капитана, который и отплыл с Сардинии. Спустя некоторое время яхта зашла в порт Бизерта (Тунис). После этого её следы теряются.

Капитан утверждает, что не знал, кому принадлежит яхта. За нарушение закона и ему, и нанявшей его компании грозят штрафы до 500 тысяч евро.

На Сардинии в рамках санкций арест наложен также на виллу Мазепина, которую он, как утверждается, приобрёл у Карло де Бенедетти, бывшего владельца газеты La Repubblica.

Мазепин или его представители публикацию пока не комментировали.

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