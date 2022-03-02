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В Минске обвинение запросило для журналиста "Свободы" 1,5 года колонии

Олег Груздилович на слушаниях 2 марта

Обвинение на судебном процессе в Минске в среду запросило полтора года лишения свободы для корреспондента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Олега Груздиловича.

Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист якобы принимал участие в несанкционированной акции в тот момент, когда его лишили аккредитации МИД Беларуси. Сам Груздилович своей вины не признаёт и заявляет, что на акции работал как внештатный сотрудник газеты "Народная воля".

Дело связано с массовыми уличными выступлениями против официальных итогов президентских выборов 2020 года, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко. Запад не признаёт его легитимным лидером.

2 марта был первый день слушаний по делу Груздиловича в Советском районном суде Минска. Многим сторонникам, друзьям и коллегам журналиста запретили присутствовать в суде, хотя в зале было достаточно мест. Супругу Груздиловича Марьяну на слушания пустили, но не позволили общаться с мужем.

Адвокат Груздиловича заявил в суде, что считает обвинение необоснованным, так как в действиях его подзащитного нет состава преступления и он должен быть оправдан. Приговор, как ожидается, будет вынесен 3 марта.

Олег Груздилович с 23 декабря находится в столичном СИЗО-1. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, за решёткой сейчас также находятся осужденный на 15 лет консультант Радио Свобода Игорь Лосик и внештатный журналист "Свободы" Андрей Кузнечик.

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