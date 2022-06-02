Президент RFE/RL прокомментировал решение суда по делу Игоря Лосика

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал "глубоко разочаровывающим" решение Верховного суда Беларуси, который оставил в силе приговор консультанту медиакорпорации Игорю Лосику.

"Решение оставить жестокие и несправедливые приговоры, вынесенные в декабре прошлого года, вызывает глубокое разочарование. Мы не успокоимся, пока Игорь не будет вновь на свободе и не воссоединиться со своей семьёй, женой Дарьей и дочерью Паулиной", - подчёркивает в своём комментарии президент RFE/RL.

31 мая Верховный суд Беларуси начал при закрытых дверях рассмотрение апелляций шестерых участников так называемого "дела Тихановского". На следующий день суд постановил оставить приговоры без изменений.

Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорён в декабре судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды оппозиционера Сергея Тихановского - Артём Саков и Дмитрий Попов - приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорён к 18 годам лишения свободы.

Всех подсудимых, признанных белорусскими правозащитниками политзаключёнными, обвинили в организации "массовых беспорядков" в стране во время подготовки и проведения президентских выборов два года назад. Суд также проходил в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний неизвестны. Все шестеро были арестованы перед выборами, прошедшими 9 августа 2020 года и последовавшими за ними массовыми протестами против объявленных официальных результатов.

Игорь Лосик находился под арестом с июня 2020 года после обыска его дома в Барановичах. Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании. Находясь за решёткой, он не раз объявлял голодовку.