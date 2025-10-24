КГБ Беларуси заблокировало в стране доступ к соцсети "ВКонтакте"

Государственная инспекция по связи и информатизации Беларуси сообщила о блокировке в стране доступа к сайтам российской социальной сети "ВКонтакте". В ведомственном реестре указано, что решение принято по запросу КГБ.

Заблокированы как российский домен соцсети — Vkontakte.ru, так и международный Vk.com, убедился корреспондент Радио Свобода. При этом мобильное приложение продолжает работать.

"ВКонтакте" — крупнейшая русскоязычная социальная сеть. В Беларуси ею пользуются около 1,3 млн человек, преимущественно в возрасте от 25 до 44 лет отмечает Белорусская служба РС.

Соцсеть массово блокировала по запросу властей оппозиционные паблики и страницы независимых СМИ. В августе владеющий сайтом холдинг "ВК" расширил представительство в Минске: сотрудники переехали в новый офис площадью 831 кв. м в бизнес-центре неподалёку от центра города. Компания заявляла, что менее чем за два года её штат в стране вырос в 4,5 раза (в предыдущем офисе планировалось разместить около 50 сотрудников).

В России "ВК" входит в список крупнейших интернет-компаний и пользуется поддержкой властей. Видеоплатформа на базе видеосервиса соцсети должна была, по замыслу Кремля, заменить в стране заблокированный YouTube, писал The Bell.

В пользу созданного холдингом мессенджера Max блокируются крупнейшие WhatsApp и Telegram. Компанию возглавляет сын первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко — Владимир.

В "ВК" газете "Коммерсантъ" вечером в пятницу сообщили, что компания "изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны". В КГБ причины блокировки не сообщали.



