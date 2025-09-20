Кибератака нарушила нормальную работу аэропортов в Европе

Кибератака на провайдера автоматизированных систем регистрации и посадки пассажиров авиарейсов в Европе нарушила утром в субботу нормальную работу нескольких европейских аэропортов. В Брюсселе, Берлине и Лондоне это вызвало задержки и отмену рейсов.

Из-за атаки автоматизированные системы оказались недоступны, и теперь регистрация и посадка выполняются только вручную, уточнили в аэропорту Брюсселя. "Это серьёзно отражается на расписании рейсов и, к сожалению, приведёт к задержкам и отменам рейсов", — говорится в заявлении опубликованном на сайте аэропорта столицы Бельгии Завентем.

Пассажирам, чьи рейсы назначены на субботу, рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний перед поездкой в аэропорт.

"Из-за технического сбоя у системного провайдера, работающего по всей Европе, увеличилось время ожидания при регистрации. Мы работаем над быстрым решением проблемы", — цитирует Reuters сообщение на сайте берлинского аэропорта Бранденбург.