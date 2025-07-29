Стратегический ущерб

Компания "Аэрофлот" отменила и задержала более ста рейсов из-за масштабной хакерской атаки, которая привела к параличу критически важной инфраструктуры. Часть сервисов не работала, внутренние системы были уничтожены или выведены из строя. Ответственность за взлом взяли на себя хакеры из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY".

Хакеры утверждают, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети "Аэрофлота". "Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятков миллионов долларов. Ущерб — стратегический".

Хакеры также заявили, что атака была адресована российским спецслужбам. По их словам, это "сообщение", которое должно продемонстрировать уязвимость российских систем безопасности.

В начале июня "Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с интегратором IT-решений "Бастион", основанным сыном первого замглавы ФСБ Сергея Королева.

29 июля в работе сети "Аптеки Столички" произошел сбой. Сайт Конституционного суда России во вторник тоже сбоил, пишет юрист Иван Брикульский. Врачи столичной сети клиник "Семейный доктор" сообщают о хакерской атаке на внутреннюю систему медучреждения. Пользователи сообщали о сбое сайта "Почты России".



14 июля производственно-торговая группа Novabev Group, владеющая сетью магазинов "Винлаб", подверглась масштабной кибератаке. Как сообщили в компании, инцидент временно нарушил работу части IT-инфраструктуры и повлиял на доступность отдельных сервисов, включая розничное подразделение.



Как череда хакерских атак оголила уязвимость системы безопасности РФ, говорим в программе "Лицом к событию" с главным редактором расследовательского проекта "Система" Андреем Сошниковым и главой правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрием Заир-Беком.



