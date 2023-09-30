Киев приостановил статус венгерского банка как спонсора войны ради транша

Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило статус венгерского OTP Bank и пяти греческих судоходных компаний как спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Агентство надеется, что благодаря этому Венгрия разблокирует 500 миллионов евро военной помощи Украине, выделенной в мае Европейским фондом мира, а Греция не будет блокировать грядущие пакеты антивоенных санкций в отношении России.

В июле 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что "Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", пока Киев не исключит OTP Bank из списка спонсоров войны.

В заявлении НАПК отмечается, что решение было принято по результатам переговоров с представителями компаний и правительств обеих стран о прекращении сотрудничества с Россией.

Теперь шесть компаний имеют в списке международных спонсоров войны статус "приостановлен" на период переговоров. Полное исключение компаний из перечня будет зависеть от выполнения ими определённых условий.