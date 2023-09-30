Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Киев приостановил статус венгерского банка как спонсора войны ради транша

Венгерский OTP Bank

Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило статус венгерского OTP Bank и пяти греческих судоходных компаний как спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Агентство надеется, что благодаря этому Венгрия разблокирует 500 миллионов евро военной помощи Украине, выделенной в мае Европейским фондом мира, а Греция не будет блокировать грядущие пакеты антивоенных санкций в отношении России.

В июле 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что "Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", пока Киев не исключит OTP Bank из списка спонсоров войны.

В заявлении НАПК отмечается, что решение было принято по результатам переговоров с представителями компаний и правительств обеих стран о прекращении сотрудничества с Россией.

Теперь шесть компаний имеют в списке международных спонсоров войны статус "приостановлен" на период переговоров. Полное исключение компаний из перечня будет зависеть от выполнения ими определённых условий.

  • Венгрия – одна из немногих стран Евросоюза, которая не выступает с последовательным осуждением российской агрессии в Украине. Страна продолжает зависеть от поставок энергоносителей из России.
  • Пользуясь правом вето, Венгрия неоднократно блокировала решения Евросоюза о поддержке украинской и осуждении российской стороны.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG