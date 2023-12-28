Киев заподозрил в гибели украинских пленных служащих 76-й дивизии РФ

Офис генпрокурора Украины назвал вероятными подозреваемыми в гибели трёх украинских военнопленных у населённого пункта Работино в Запорожской области десантников из 76-й псковской дивизии.
Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Юрия Белоусова – руководителя департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора.
Днём ранее, 27 декабря, стало известно о возбуждении украинской прокуратурой уголовных дел о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве – в связи с публикацией видео, на котором предположительно российские военные стреляют по взятым в плен бойцам ВСУ. Российская сторона это не комментировала.
В четверг в эфире Радио Свобода Юрий Белоусов сказал, что есть основания подозревать в преступлении служащих 76-й российской дивизии. Он отметил, что имена погибших солдат ВСУ установлены, но пока верифицируются и будут обнародованы позднее. Где тела убитых, в прокуратуре также не сообщили.
"В настоящее время мы можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных к этому преступлению. Мы предполагаем считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия Российской Федерации. Но эти данные мы проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области", – подчёркивает украинский чиновник.
Юрий Белоусов добавил, что информация о действиях российских служащих попала в правоохранительные органы 16 декабря – именно тогда же могло быть совершено убийство пленных.
По данным украинского следствия, в декабре нынешнего года военнослужащие из России во время боевого столкновения вблизи Работино взяли в плен трех украинских бойцов и час спустя в нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными их застрелили.
- СМИ отмечают, что с начала декабря это уже второй случай, когда Украина обвиняет Россию в расстрелах военнопленных. 2 декабря в сети также появилось видео, снятое предположительно в районе села Степное в Донецкой области, на котором несколько, как утверждается, российских солдат расстреливают двух сдавшихся военнослужащих, вышедших из блиндажа под дулами автоматов.
- Российская сторона тогда также не комментировала информацию.
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