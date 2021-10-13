Кириенко и электровспоминатель. Саентологов признали "нежелательными"

1 октября Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций международные структуры саентологов – "Всемирный Институт Саентологических Предприятий" и "Церковь Духовной Технологии" ("Библиотека Рона Хаббарда"). До этого Церковь саентологов потеряла регистрацию в качестве религиозной организации в России, ряд работ их духовного лидера Рона Хаббарда были признаны экстремистскими. При этом на сторонников саентологии в России пока заведено только одно уголовное дело.

Из Кремля в нежелательные

Нежелательной в России может быть признана любая иностранная организация во внесудебном порядке по инициативе Генпрокуратуры. Причина – угроза национальной безопасности. С момента признания "нежелательной" организация должна прекратить любую деятельность в России. Гражданин России, уличенный в сотрудничестве с ней, на первый раз подвергается административной ответственности, а уже на второй – уголовной. Наказание предусматривает лишение свободы. Оспорить признание организации нежелательной фактически невозможно.

В ряде стран саентологи действуют свободно, в других имеют проблемы с законом

Саентология – религиозное движение, появившееся в середине XX века, основано американским писателем-фантастом Роном Хаббардом. Саентологи присутствуют в большинстве стран мира, их группы имеют миллионы адептов. В ряде стран саентологи действуют свободно, в других преследуются. Поводом для преследования становятся принятые у саентологов жесткий контроль и сбор информации о жизни адептов, в том числе запись их одитингов (аналог исповеди) на скрытые камеры и диктофоны, необходимость постоянно вносить крупные суммы денег в Церковь саентологии. Адепты учения стремятся переходить на новые уровни духовного развития, и каждый этап стоит недешево.

Первые интересующиеся саентологией в СССР появились в 80-е годы прошлого века, в 90-х в России саентология успешно развивалась. Книгу "Дианетика" саентологи в 1993 году презентовали в Кремлевском дворце съездов. О "Дианетике" положительно отзывались такие влиятельные политики 90-х как Сергей Степашин и Александр Руцкой. На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов. Потом Кириенко неоднократно отрицал какую-либо причастность к последователям Хаббарда.

Помимо Церкви саентологии, в России появились основанные сторонниками Хаббарда тренинги для бизнесменов, курсы реабилитации наркозависимых и ресоциализации преступников. Саентологи также занимаются защитой прав людей, проходящих лечение от психических расстройств.

В 2010 году три десятка книг Хаббарда были признаны экстремистскими.

У саентологов только одна организация была зарегистрирована как религиозна

– Саентологи живут в ситуации постепенно сужающегося пространства [для религиозной деятельности]. Запрет международных организаций – ещё один шаг в этом направлении. Помимо разных НКО, у саентологов только одна организация была зарегистрирована как религиозная. Кажется, это единственный случай: [в 2015 году] её лишили регистрации, так как была проведена экспертиза, и суд постановил, что [саентология] – не религия вовсе, – рассказывает руководитель центра "Сова" Александр Верховский.

Если против адептов Свидетелей Иеговы заведены уже сотни уголовных дел, на саентологов открыто только одно уголовное дело за религиозную деятельность – против пяти руководителей петербургской церкви саентологов. Оно расследовалось с 2016 года, сейчас рассматривается в суде. В 2018 году в материалах уголовного дела адвокаты обнаружили пометки следователей, в том числе такую: "знает много, но молчит, передопрос с электровспоминателем". Люди, проходящие по этому делу, признаны политзаключенными Правозащитным центром "Мемориал".

Ранее защитой саентологов занимались также адвокаты "Команды 29", но ее деятельность этим летом в России была прекращена. Бывший руководитель "Команды 29" Иван Павлов, уехавший из-за преследований в Грузию, не стал комментировать Радио Свобода дело петербургских саентологов. Виталий Ивашков, адвокат, сейчас участвующий в процессе саентологов в Санкт-Петербурге, заявил Радио Свобода, что не видит прямой связи между этим уголовным делом и признанием нежелательными международных структур саентологов.

В бизнесе и НКО

– Они вызывают страх, фобии. Поскольку идет зачистка религиозного поля, в первую очередь она касается самых… нетрадиционных, – комментирует Радио Свобода признание нежелательными международных организаций саентологов Николай Шабуров, руководитель центр изучения религий РГГУ.

В соцсети "ВКонтакте" есть несколько сообществ и пользователей из России, пропагандирующих саентологию. На вопросы Радио Свобода все они ответили, что признание нежелательными их напрямую не касается: все они оказались сторонниками так называемой "Свободной зоны" саентологии, оппозиционного саентологического течения, оформившегося после раскола Церкви саентологии в середине 1980-х годов.

Некоторые из них относятся к ситуации настороженно – непонятно, как далеко зайдут преследования и как будут действовать представители российских силовых структур. Некоторые, наоборот, довольны, что у Церкви саентологии появились дополнительные проблемы.

Я думаю, всем станет легче, если Церкви саентологии не будет в России

– Я был в Церкви саентологии. Очень ловкие ребята. Они постоянно просили деньги на что-то, пожертвования, мероприятия, услуги. Когда я говорил, что нет денег, они предлагали кредиты очень настойчиво. И когда я ушел от них, они продолжили часто мне звонить, писали долгое время, предлагали книги, спрашивали сколько у меня сейчас денег, сколько я готов потратить. Я думаю, всем станет легче, если Церкви саентологии не будет в России, – говорит один из собеседников Радио Свобода в "Свободной зоне".

Церковь саентологии фактически не ведет публичной деятельности в России, но группа её адептов существует.

– Не понимаем, зачем эти организации запретили и что происходит, – заявила Радио Свобода представительница этой группы, отказавшись от дальнейших комментариев.

Много лет саентологи в Москве располагались в трехэтажном особняке на Таганке (улица Таганская, дом 9). Недавно со здания исчезла символика Церкви саентологии. Корреспондент Радио Свобода посетил особняк, охранник и девушка на ресепшене заявили, что "никакой церкви тут нет". При этом объяснить, что теперь находится в здании, они также не смогли. Судя по базе СПАРК, на Таганской, 9 сейчас зарегистрированы несколько коммерческих компаний и некая "Ассоциация специалистов по дианетике и саентологии". Телефоны этой организации во время подготовки материала не отвечали.

Наиболее успешно принципы саентологии прижились в России как элемент корпоративной культуры

НКО, созданные саентологами, продолжают работать в России, но со своей церковью публично связи не афишируют. Татьяна Мальчикова, президент Гражданской комиссии по правам человека (защищает права людей, проходящих психиатрическое лечение) сказала Радио Свобода, что не может комментировать запрет организаций саентологов. В фонде "За мир без наркотиков" Радио Свобода заявили, что с саентологами никак не связаны. Судя по СПАРКу, в Москве работают минимум два центра реабилитации наркозависимых, связанных с программой саентологов "Нарконон". Продолжает работу программа профилактики преступности "Криминон".

Похоже, наиболее успешно принципы саентологии прижились в России как элемент корпоративной культуры в ряде коммерческих компаний. О влиянии саентологов на сайтах с отзывами сотрудников говорят о Black Star Inc (бизнес певца Тимура "Тимати" Юнусова), "Союз маринс групп", "Высоцкий консалтинг" и других.

Риторика саентологов вызывают непонимание у многих работников.

"Основатель компании, ушедший из жизни в 2016 году, но о нем все топы говорят как о живом (что уже странно), некоторое время жил и учился в США в школе Рона Хаббарда. [...] В политике компании так и говорится: "Цель-создание МОЩНОГО союза ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ". Подобные фразы висят на стенах в каждом кабинете".

"После двух-трех недель обучения у нас начались так называемые "собрания для новичков", на которых неиллюзорно доставляли промывкой мозгов на тему "Непризнанный гений 20 века Рон Хаббард". [...] Не давая ни минуты передышки за грошовую зарплату людей вынуждают, помимо ведения уроков, постоянно проходить различные саентологические курсы, таким образом вы заняты 24/7".

Директора многих компаний сами не являются саентологами, но перенимают их методики

"При собеседовании предлагают заполнить анкету на пяти листах, с кучей странных вопросов, в конце нужно заполнить целый сканворд с непонятными вопросами, при этом соблюсти странный порядок, который даже при повторном прочтении задания непонятен. О том, что это саентологи, также говорит и оформление рецепшена в офисе, а именно доска объявлений, с четко расписанным временными отрезками на каждый момент рабочего дня, каждое утро начинается с 40-минутной планерки и далее по списку. Кроме этого, присутствует "доска почета" с фотографиями трех лучших менеджеров, с соблюдением мест, в олимпийском стиле".

Андрей Савельев, администратор Antijob.net, рассказал Радио Свобода, что только на его сайте есть около 250 отзывов о компаниях с упоминанием Хаббарда или саентологии. Администратор сайта о работе предполагает, что директора многих компаний сами не являются саентологами, но перенимают их методики в качестве жесткого варианта корпоративной культуры.