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Грани времени

Репрессивная машина Кремля не знает остановок. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Специальный выпуск "Граней времени". Итоги незавершившегося политического сезона

Кремль окончательно зачистил политическое поле накануне выборов в Госдуму. Фонд борьбы с коррупцией признан экстремисткой организацией, его основатель Алексей Навальный в тюрьме, ближайшие соратники оппозиционера в бегах. Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин снят с выборов, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" допущены к ним. Лидер "Яблока" Григорий Явлинский не участвует в избирательном процессе и призывает единомышленников Навального не голосовать за его однопартийцев. Допущенные к выборам независимые кандидаты ведут отчаянную борьбу за право попасть в бюллетени для голосования. Власть продолжает преследовать неугодных журналистов и закрывать альтернативные свободные издания. Политический сезон не знает отпусков. До выборов в Государственную думу осталось меньше месяца.

Мумин Шакиров подводит итоги политического сезона с научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым, американистом Александрой Филиппенко, политтехнологом Аббасом Галлямовым, российским политиком и депутатом ГД Константином Затулиным, а также с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

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