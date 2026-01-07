Кирилл: отрицающие "нравственную безопасность" - "изменники родины"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в приуроченном к празднику Рожества интервью ВГТРК высказал мнение, что причиной конфликта между странами Запада и Россией является несовпадение ценностей, а также сказал, что люди, выпадающие из "общественного консенсуса" по ряду вопросов, являются "изменниками Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями".

Из слов патриарха следует, что он предлагает считать "изменниками" тех, кто выпадает из консенсуса о "понятиях, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. К числу этих понятий он отнёс в том числе "духовно-нравственную безопасность, то есть сохранение наших ценностей, которые в значительной мере сформированы традиционными религиями России". При этом Кирилл ушёл от ответа на вопрос, нужен ли консенсус по вопросу о войне в Украине и о том, как сформулировал интервьюер, "нужно ли простить украинцев".

В число "ценностей", отрицать которые недопустимо, по мнению Кирилла, входит "любовь к Родине". Напротив, к ним не относятся права и свободы человека, во всяком случае в их универсальном понимании. "Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом «права человека», но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности", - заявил патриарх. Он также отметил, что на Западе под лозунгом личной свободы происходит "нравственная деградация молодого поколения".

Кирилл назвал Россию "духовным противником западной цивилизации", поскольку она "оправдывает грех". При этом, по его словам, Россия "признаёт все права и свободы, осуществляет политику строго в рамках требований Организации Объединенных Наций и правозащитных организаций".

Патриарх Кирилл не в первый раз говорит о некой духовно борьбе России против Запада, связывая с ней в том числе и войну в Украине. Саму войну Всемирный Русский народный собор под председательством Кирилла ранее назвал "священной".