Не видит главного?

Власти Китая тайно готовятся к возможной смени власти в России и возможному уходу Владимира Путина. Так по крайней мере пишет The Wall Street Journal. Россия все чаще выявляет попытки китайского шпионажа среди чиновников среднего звена, отмечает издание, но Москва предпочитает не предавать это огласке, чтобы не ссорится с Пекином.

Проблемы внутри страны Владимир Путин стал признавать чаще, чем раньше. Кажется, Кремль все глубже погружается в проблемы топливного кризиса. При этом Путин пытается успокоить россиян: на днях он заявил, что якобы вскоре можно будет безопасно поставлять топливо в аннексированный Крым. Но пока что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам создают серьезные проблемы для экономики РФ и возможностей ее армии.

В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку в рейтинге российского Forbes, публично заговорил о будущем России. В своей статье для The Economist он предупредил о проблемах, которые надвигаются на Россию. Мельниченко опубликовал колонку с предполагаемыми сценариями выхода страны из конфликта с Западом.

Первые два пути пути по Мельниченко – вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом сценарии – изоляция России с милитаризмом и репрессиями по аналогии с КНР. В статье миллиардера нет ничего оппозиционного: как и Кремль, он видит решение в том, чтобы Запад признал за Россией "суверенитет", а о том, кто начал войну, и об ущербе, нанесенном Украине, Мельниченко вообще не вспоминает. Тем не менее многие расценили появление этого текста как признак того, что российская бизнес-элита сильно обеспокоена происходящим.

Не утихают в России и слухи о возможной мобилизации. По данным источников “Верстки” и “Важных историй” в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введения военного положения. Решение о её проведении пока не принято. В среде так называемых z-военкоров не исключают, что это может произойти после думских выборов в сентябре.

Есть ли у Путина и его элит план выхода из кризисов, или они будут надеяться на русский авось? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Аббасом Галлямовым.