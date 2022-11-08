Китай отменил видеообращение главы Евросовета на выставке в Шанхае

Власти Китая отменили трансляцию видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии крупной торговой выставки China International Import Expo в Шанхае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Открытие мероприятия прошло 5 ноября. Ожидалось, что на нём покажут записанное видеообращение Мишеля к участникам выставки, но в итоге показ отменили.

По информации Reuters, своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал войну России против Украины, а также отметил чрезвычайную зависимость ЕС от российских энергоносителей. Мишель также призывал Китай использовать влияние, чтобы урегулировать военный конфликт России и Украины.

"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое, в конечном итоге, не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам", — сказал Reuters представитель Мишеля.

Китайские власти не стали комментировать агентству информацию об отмене показа обращения.

Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после главы КНД Си Цзиньпина, были директор Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Республики Беларусь, сообщается на официальном сайте выставки.

С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Европейское внешнеполитическое ведомство ранее заявило, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка", отмечает Reuters.

Китай не присоединился к санкциям против России из-за её нападения на Украину. При этом Пекин неоднократно заявлял, что выступает за урегулирование конфликта путём переговоров. Кроме того, на недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно совместно противостоять угрозе применения ядерного оружия против Украины.

По мнению главы КНР, Россия и Украина должны возобновить переговоры, а международное сообщество - создать для этого условия и "совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия”.

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