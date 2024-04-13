Китай резко увеличил поставки микроэлектроники в Россию

Китай резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий в Россию, которые та использует в войне с Украиной. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из администрации президента США.

Утверждается, что в 2023 году около 90% российских закупок микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолётов, пришлось на Китай. В последнем квартале прошлого года почти 70% импортированных Россией станков на сумму 900 миллионов долларов поступили из Китая.

Кроме того, Китай поставляет России нитроцеллюлозу, используемую в боеприпасах, оптические компоненты, которые встраиваются в танки и бронемашины, а также двигатели для беспилотников и ракет. Помимо этого, китайские и российские компании работают над совместным производством дронов в России, утверждают американские чиновники.

Также, по сведениям разведки США, Пекин поставляет Москве спутниковые снимки и помогает ей нарастить космический потенциал, что в будущем может усилить российскую угрозу Европе.

Ещё в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден высказывал председателю КНР Си Цзиньпину обеспокоенность тем, что Пекин косвенно поддерживает военные действия России. В апреле 2024 года министр финансов Джанет Йеллен в ходе визита в Пекин пригрозила китайским банкам санкциями за помощь в экспорте товаров военного и двойного назначения в Россию.

На следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен поедет на встречу глав МИД стран "Группы семи", где, как ожидается, тоже выскажет озабоченность ростом косвенной поддержки России со стороны Китая, пишет AP. Также в апреле планируется визит Блинкена в Пекин.

Ранее США ввели санкции против нескольких китайских компаний за нарушение запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военном производстве.

Китай неоднократно заявлял, что не поставляет России оружие и военную помощь, но поддерживает с ней прочные экономические связи в условиях санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. При этом китайские банки всё же сократили работу с российскими клиентами, попавшими под ограничения.