Россия удвоила импорт сырья для производства пороха

Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, которая используются в том числе для производства пороха для артиллерийских снарядов. Среди производителей нитроцеллюлозы, поставляемой в Россию в последние два года, также есть компании из США, Германии и Тайваня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.

Импорт в Россию нитроцеллюлозы вырос на 70 процентов в 2022 году, в первый год российского вторжения в Украину. К середине 2023 года было импортировано 3039 тонн – почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Как отмечает The Wall Street Journal, лишь несколько стран мира производят нитроцеллюлозу, поскольку её основное применение – это производство боеприпасов, и на неё распространяются ограничения в сфере международной торговли. Нитроцеллюлоза также используется в гражданских целях, однако аналитики полагают, что растущий импорт предназначен для вооружений, учитывая, что российская экономика переориентирована на производство военного времени.

Россия производит мало нитроцеллюлозы. После того, как Евросоюз и США ввели санкции против Москвы, Китай увеличил поставки этого соединения в Россию. Однако, согласно торговым данным, за почти половину импорта нитроцеллюлозы в Россию с начала войны отвечает одна небольшая компания в Турции – Noy. Через неё Россия закупает нитроцеллюлозу, произведённую в США, Германии и Тайване, пишет газета.

Немецкие филиалы нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая затем отправила продукцию в Россию. Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн нитроцеллюлозы, который Noy отправил в Россию в прошлом году. За последние два года аналогичный объём продукции компания закупила у немецкого производителя Hagedorn-NC и отправила в Россию.

Кроме того, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил из Тайваня нитроцеллюлозу на сумму почти 700 тысяч долларов. На сайте организации сказано, что компания является постоянным партнёром Казанского государственного казенного порохового завода. В организации заявили журналистам, что компания импортирует нитроцеллюлозу для гражданских целей.

В International Flavors & Fragrances рассказали, что не знали о поставках её продукции в Россию через третью страну. Некоторые компании заявили, что в их продукции недостаточно азота, чтобы она могла использоваться в военных целях.

В начале марта журнал Der Spiegel писал, что нехватку нитроцеллюлозы испытывают страны Запада. В материале отмечалось, что Китай, один из крупнейших производителей этого сырья, остановил его поставки в Европу. Но, согласно независимым расследованиям, поставки продолжаются на российский рынок.