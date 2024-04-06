Bloomberg: турецкий экспорт в Россию резко снизился

После введения санкций против турецких компаний за торговлю с Россией объём турецко-российского товарооборота резко сократился. Об этом сообщает Bloomberg.

По предварительным данным министерства торговли Турции, в первом квартале этого года турецкий экспорт в Россию снизился на 33,7% в сравнении с прошлым годом. Особенно сократился экспорт станков, электромоторов и насосов.



По словам председателя Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Кутлу Каравелиоглу, в этом году из-за быстро расширяющихся санкционных списков и ограничений на экспорт товаров двойного назначения поставки в Россию могут сократиться на миллиард долларов. Это треть от прошлогодних продаж в Россию.

Ранее Евросоюз назвал Турцию, Китай и Объединённые Арабские Эмираты одними из основных поставщиков в Россию товаров и технологий, запрещённых к экспорту. Прошлой осенью Белый дом сделал ставку на введение вторичных санкций с целью ограничить экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться российским ВПК. Известно, что Вашингтон серьёзно предупредил страны, продолжающие активно торговать с Россией о последствиях нарушения санкций. Результатом стал отказ нескольких турецких и китайских банков от работы с российскими клиентами.

К февралю нынешнего года западные страны ввели санкции против почти 18 тысяч российских компаний и индивидуальных лиц. Их число увеличилось в шесть раз после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Власти западных стран повышают контроль за исполнением санкций, особенно в том, что касается экспорта в Россию запчастей, полупроводников, печатных плат, которые считаются товарами двойного назначения.