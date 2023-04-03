Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курильским островам

Китай впервые за 60 лет изменил позицию о принадлежности Южных Курил. С 1964 года четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — обозначались на китайских картах как японские территории, оккупированные Россией. Теперь Китай будет придерживаться нейтральной позиции. Об этом сообщает агентство Kyodo.



В 1960-х решение о принадлежности островов Японии принял Мао Цзэдун. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай отныне "не принимает ни ту, ни другую сторону" в территориальном споре.

Источник издания утверждает, что на встрече 20-21 марта в Москве Путин говорил Си о "важности развития специальной беспошлинной зоны", законопроект о создании которой на Южных Курилах Госдума России приняла в начале марта. Токио осудил её создание, а российские власти указали, что одна из целей — подчеркнуть принадлежность островов России. Подобная зона была ранее создана в аннексированном Крыму.

Си не прокомментировал возможность инвестиций, заявив, что "оставит этот вопрос на усмотрение председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.

По словам источника издания, позиция Китая может затруднить урегулирование территориального спора между Японией и Россией.

СССР присоединил к своей территории Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи по итогам Второй мировой войны. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.

Япония на протяжении всех этих лет высказывала территориальные претензии. После начала войны России с Украиной Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова "незаконно оккупированными".

Больше новостей Радио Свобода: