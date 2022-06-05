Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Космический корабль КНР состыковался с орбитальной станцией

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-14"

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту 5 июня успешно состыковался с базовым модулем орбитальной станции "Тяньгун", сообщает агентство "Синьхуа".

Это третий экипаж в истории китайской космической станции. В его составе Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян. 10 лет назад она стала первой китайской женщиной, полетевшей в космос.

На орбите тайконавты пробудут полгода. Они должны закончить строительство станции, присоединив к ней два модуля, которые будут запущены в космос в июле и в октябре.

Китайская космическая станция "Тяньгун" — третья в истории космонавтики многомодульная станция после станции «Мир» и МКС, но меньшая по размерам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG