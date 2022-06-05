Космический корабль КНР состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту 5 июня успешно состыковался с базовым модулем орбитальной станции "Тяньгун", сообщает агентство "Синьхуа".

Это третий экипаж в истории китайской космической станции. В его составе Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян. 10 лет назад она стала первой китайской женщиной, полетевшей в космос.

На орбите тайконавты пробудут полгода. Они должны закончить строительство станции, присоединив к ней два модуля, которые будут запущены в космос в июле и в октябре.

Китайская космическая станция "Тяньгун" — третья в истории космонавтики многомодульная станция после станции «Мир» и МКС, но меньшая по размерам.