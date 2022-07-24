Китай пристыковал второй модуль к орбитальной станции

Управления программы пилотируемых космических полётов Китая сообщило об успешной стыковке второго модуля к орбитальной станции. Лаборатория "Вэньтянь" ("Вопрошание к небу”) будет использоваться для проведения экспериментов и выходов в открытый космос.

Тяжёлая ракета-носитель "Чанчжэн-5Б" вывела "Вэньтянь" на низкую околоземную орбиту утром в воскресенье, 24 июля. Пуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая. Стыковка на орбите прошла вечером того же дня.

Лабораторный модуль массой в 22 тонны оснащён внешним манипулятором, шлюзом для выходов в открытый космос, экспериментальными стендами и помещением для экипажа. На нём размещена резервная система управления станцией. Осенью к станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") присоединится ещё одна лаборатория и она будет полностью готова к работе.

Всего "Тяньгун" должна проработать на околоземной орбите до 15 лет. Предположительно, она станет единственной работающей орбитальной станцией после того, как в море будет затоплена Международная космическая станция. Согласно прогнозам НАСА, это может произойти в 2031 году.