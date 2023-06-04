Китай заявил о "глобальной катастрофе" в случае своего конфликта с США

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с Вашингтоном он назвал "невыносимой катастрофой для всего мира".

На конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время Ли обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в тихоокеанском регионе.

Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в этих водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.

Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента начала его работы в должности министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров.

Ллойд Остин, выступая на том же сингапурском саммите "Диалог Шангри-Ла" в субботу, заявил, что если Китай начнёт военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики.

Остин сказал, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю. "Для ответственных лидеров, - заявил Остин, - Подходящее время для диалога - любой момент. Этот момент - сейчас. Диалог - не поблажка, а необходимость".