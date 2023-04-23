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Жозеп Боррель назвал необходимой отправку к Тайваню европейских ВМС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал военно-морские силы стран ЕС начать патрулирование Тайваньского пролива.

"Тайвань заботит нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив и продемонстрировать приверженность Европы свободе навигации на этой абсолютно важной территории", - написал Боррель в комментарии, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche 23 апреля.

Две недели назад Китай провёл трёхдневные военные учения вблизи Тайваня, имитируя точечные удары и блокаду острова. Маневры начались после возвращения президента Тайваня Цай Инвень из США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Во вторник на этой неделе, выступая в Европарламенте с речью по отношениям с Китаем, Жозеп Боррель дал понять, что геополитически Тайвань крайне важен для Европы с точки зрения гарантий мира.

Комментарии Борреля последовали за высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее в этом месяце заявил, что Европа не должна быть "последователем Соединённых Штатов" в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня. Позиция Макрона, побывавшего недавно с визитом в Пекине, вызвала критику со стороны как ряда американских, так и европейских политиков.

КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы, отмечает "Немецкая волна".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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